Μητσοτάκης: Χρόνια πολλά στην Πολεμική Αεροπορία - Ισχυρότερα από ποτέ τα ελληνικά φτερά
«Εγγύηση για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή και δύναμη αποτροπής κάθε απειλής της ανεξαρτησίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας» γράφε ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του
«Τα ελληνικά φτερά είναι ισχυρότερα από ποτέ χάρη στη συνεργασία πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας» αναφέρει σε μήνυμά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την εορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
«Κυρίως, όμως, μπορούν να αντιμετωπίζουν με ακόμη μεγαλύτερη εθνική αυτοπεποίθηση το μέλλον» συμπληρώνει ο πρωθυπουργός ευχόμενος χρόνια «στις γυναίκες και στους άντρες που υψώνουν τη γαλανόλευκη στους ουρανούς. Καθημερινή ασπίδα προστασίας της πατρίδας μας. Εγγύηση για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Και δύναμη αποτροπής κάθε απειλής της ανεξαρτησίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.
Χρόνια πολλά στις γυναίκες και στους άντρες που υψώνουν τη γαλανόλευκη στους ουρανούς. Καθημερινή ασπίδα προστασίας της πατρίδας μας. Εγγύηση για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Και δύναμη αποτροπής κάθε απειλής της ανεξαρτησίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.
Ευχαριστούμε τους Ικάρους μας και γιορτάζουμε μαζί τους!
Όλο το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Πολεμική ΑεροπορίαΗ Πολεμική Αεροπορία τιμά τους προστάτες της, συνεχίζοντας με πίστη τον δρόμο που χάραξαν οι ήρωές της. Σήμερα, άλλωστε, τα ελληνικά φτερά είναι ισχυρότερα από ποτέ χάρη στη συνεργασία πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Κυρίως, όμως, μπορούν να αντιμετωπίζουν με ακόμη μεγαλύτερη εθνική αυτοπεποίθηση το μέλλον.
Ανάλυση Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί τον έκανε να μοιάζει αδύναμος - Η «εξαφάνιση» που προκάλεσε αναταραχή
Ο άγνωστος αγώνας του Νότη Σφακιανάκη για τη σύζυγό του, Κίλι - Σήμερα η αποτέφρωσή της
Γεωργιάδης: Η Κωνσταντοπούλου έβαλε τον Ρούτσι για να θαμπώσει την Καρυστιανού - Όχι και να δώσω λεφτά στον Τσίπρα για το βιβλίο του, τον έχουμε πληρώσει 100 δισ.
