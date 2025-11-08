ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μητσοτάκης: Χρόνια πολλά στην Πολεμική Αεροπορία - Ισχυρότερα από ποτέ τα ελληνικά φτερά
«Εγγύηση για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή και δύναμη αποτροπής κάθε απειλής της ανεξαρτησίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας» γράφε ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του

«Τα ελληνικά φτερά είναι ισχυρότερα από ποτέ χάρη στη συνεργασία πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας» αναφέρει σε μήνυμά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την εορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

«Κυρίως, όμως, μπορούν να αντιμετωπίζουν με ακόμη μεγαλύτερη εθνική αυτοπεποίθηση το μέλλον» συμπληρώνει ο πρωθυπουργός ευχόμενος χρόνια «στις γυναίκες και στους άντρες που υψώνουν τη γαλανόλευκη στους ουρανούς. Καθημερινή ασπίδα προστασίας της πατρίδας μας. Εγγύηση για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Και δύναμη αποτροπής κάθε απειλής της ανεξαρτησίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Όλο το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Πολεμική Αεροπορία

Η Πολεμική Αεροπορία τιμά τους προστάτες της, συνεχίζοντας με πίστη τον δρόμο που χάραξαν οι ήρωές της. Σήμερα, άλλωστε, τα ελληνικά φτερά είναι ισχυρότερα από ποτέ χάρη στη συνεργασία πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Κυρίως, όμως, μπορούν να αντιμετωπίζουν με ακόμη μεγαλύτερη εθνική αυτοπεποίθηση το μέλλον.

Χρόνια πολλά στις γυναίκες και στους άντρες που υψώνουν τη γαλανόλευκη στους ουρανούς. Καθημερινή ασπίδα προστασίας της πατρίδας μας. Εγγύηση για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Και δύναμη αποτροπής κάθε απειλής της ανεξαρτησίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Ευχαριστούμε τους Ικάρους μας και γιορτάζουμε μαζί τους!

