Δούκας από ΚΕΔΕ: Η κυβέρνηση αφαιρεί αρμοδιότητες και πόρους - Πρόταση για κινητοποιήσεις και κλείσιμο Δήμων

6. Δεν φτιάχτηκε νέο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για τους δήμους, την ώρα που η ΣΑΤΑ βρίσκεται στο 12% της ΣΑΤΑ του 2010, και αυτά είναι νούμερα της ΚΕΔΕ.7. Σε όλη την Ευρώπη, αλλά και σε όλον τον δυτικό κόσμο, μας ενημερώνουν και προσπαθούν να μας οδηγήσουν σε νέες δράσεις και μέτρα, για το πώς θα ενισχύσουμε τις αρμοδιότητές μας για να κάνουμε καλύτερο χωροταξικό και αστικό σχεδιασμό. Εκτός από τη χώρα μας. Στη χώρα μας, μάς παίρνουν τις πολεοδομίες, αποκλειστήκαμε από τον σχεδιασμό της διαχείρισης απορριμμάτων, προωθώντας προτάσεις που δεν μας βρίσκουν σύμφωνους, όλοι ομόφωνα τις απορρίψαμε. Και τι έγινε, ποια είναι η νέα πρόταση, συμμετέχουμε στη νέα πρόταση; Επανάφεραν τις διατάξεις του ΝΟΚ θεσπίζοντας οικονομικό αντίτιμο για την καταστροφή των πόλεών μας.8. Παραμένουμε αποκλεισμένοι από τον ενεργειακό χώρο. Ειπώθηκε ότι πρέπει να γίνουμε ενεργειακά αυτόνομοι και να διερευνήσουμε και να διευρύνουμε τις ενεργειακές κοινότητες. Να ενημερώσω το Σώμα ότι το μοναδικό πρόγραμμα που αφορούσε ενεργειακές κοινότητες και ενεργειακή φτώχεια και δήμους, 100 εκ. ευρώ, το περίφημο φιάσκο «Απόλλων», απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Να «διευρύνουμε» στα λόγια και τα 100 εκ. ευρώ να πηγαίνουν αλλού.9. Οι παρεμβάσεις των δήμων για τα μεγάλα προβλήματα του δημογραφικού, του στεγαστικού, των σοβαρών υποδομών, είναι υπονομευμένη από την έλλειψη θεσμικού πλαισίου και πόρων.10. Παραπέμπεται στις καλένδες η νέα πραγματική μεταρρύθμιση που ζητούσαμε με τον Κώδικα, καθώς στην καλύτερη περίπτωση οδηγούμαστε σε μια κωδικοποίηση της νομοθεσίας.Στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ μίλησε σήμερα ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος υποστήριξε ότι: «Για εμάς δεν πρέπει να είστε ούτε μακρύ χέρι του εκάστοτε Μαξίμου αλλά ούτε ένας θεσμός παρίας. Για εμάς λοιπόν το σύνθημα αυτό – "Επιτέλους Αυτοδιοίκηση" - μεταφράζεται σε: Επιτέλους, σεβασμός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επιτέλους, θεσμική ισοτιμία. Επιτέλους, οικονομική αυτονομία. Πράγματα που έπρεπε να είναι δεδομένα σε μια κανονική ευρωπαϊκή σύγχρονη χώρα, αλλά δεν είναι».