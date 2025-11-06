Δούκας από ΚΕΔΕ: Η κυβέρνηση αφαιρεί αρμοδιότητες και πόρους - Πρόταση για κινητοποιήσεις και κλείσιμο Δήμων
Είμαστε χειρότερα από πέρσι, κατάσταση των δήμων δεν βελτιώθηκε, είπε ο δήμαρχος Αθηναίων
Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση με την κατηγορία ότι αφαιρεί αντί να προσθέτει αρμοδιότητες και πόρους στους Δήμους έκανε από το βήμα του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη ο Χάρης Δούκας, προτείνοντας κινητοποιήσεις για τη διεκδίκηση των αιτημάτων των πολιτών προς όφελος των πολιτών.
Ο δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής της «πράσινης παράταξης» εισηγήθηκε συμβολικό κλείσιμο των Δήμων και συγκέντρωση έξω από τη βουλή τη μέρα που θα ψηφίζεται ο Προϋπολογισμός, εφόσον δεν γίνουν βήματα στήριξης της αυτοδιοίκησης. «Λέω καθαρά: Είμαστε χειρότερα από πέρσι. Η κατάσταση των δήμων δεν βελτιώθηκε. Η κυβέρνηση, όχι μόνο δεν διόρθωσε λάθη και παραλείψεις του παρελθόντος, αλλά έβαλε σε εφαρμογή νέα μέτρα υποβάθμισης του θεσμού και υπονόμευσης των δήμων. Όταν η κυβέρνηση δεν μας ξεχνούσε επιδεικτικά, ασχολούταν μαζί μας για να μας κάνει φτωχότερους σε πόρους και αρμοδιότητες. Και το λέω αυτό χωρίς καμία διάθεση στείρας αντιπολίτευσης. Το λένε τα γεγονότα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δούκας επιχειρώντας να περιγράψει το πλαίσιο των διεκδικήσεων.
«Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε μετά το συνέδριο της Αλεξανδρούπολης είναι ένα δεκαήμερο ενημέρωσης από την ΚΕΔΕ σε όλους τους δήμους, με σύγκληση και των ΠΕΔ, προς τους πολίτες, τα κόμματα και την κυβέρνηση για τα αιτήματά μας, που είναι αιτήματα της κοινωνίας των πολιτών. Επίσης κρίσιμο είναι να εγγραφεί στον Προϋπολογισμό, όπως εμείς ζητήσαμε τον Αύγουστο από τον Πρωθυπουργό, το ποσό των 4,5 δισ. ευρώ. Θυμίζω ότι σήμερα εγγράφουμε 3,5 δισ. ευρώ, που είναι κάτω και από τον "κόφτη". Ας βάλουμε στόχο να εγγραφεί στον Προϋπολογισμό το ποσό που ζητήσαμε από τον Πρωθυπουργό. Σε περίπτωση που εγγραφεί θα είναι πολύ σημαντική επιτυχία, σε περίπτωση που δεν εγγραφεί, σε συνεργασία με τους εργαζομένους, με τους φορείς, να κάνουμε συμβολικό κλείσιμο δήμων και να συγκεντρωθούμε έξω από τη Βουλή τη μέρα που θα ψηφίζεται ο Προϋπολογισμός, για να δείξουμε και να φωνάξουμε για το δίκιο μας. Αν το πιστεύουμε. Η παράταξή μας το πιστεύει. Είναι πολύ σημαντικό, αμέσως μετά από αυτό, να γίνει μία άμεση συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για αποτίμηση και τα επόμενα βήματα των διεκδικήσεων», ανέφερε.
Για τον Κώδικα της Αυτοδιοίκησης που συγκροτεί το αρμόδιο υπουργείο πρόσθεσε δε, ότι:
-Κανένα βήμα πίσω στο πλαίσιο άσκησης αρμοδιοτήτων που έχει καθορίσει η ίδια η ΚΕΔΕ.
-Κανένα βήμα πίσω σε άλλη απώλεια θεσμοθετημένων πόρων.
-Κανένα βήμα πίσω στην αλλαγή του εκλογικού νόμου. Δεν ζητήθηκε, δεν λύνει κανένα πρόβλημα, να αφήσουμε τις κουτοπονηριές.
Ο κ. Δούκας εκτιμά ότι οι Δήμοι έχουν φτάσει στο «κόκκινο» και ότι δύσκολα τα βγάζουν πέρα. «Έχουμε φτάσει να ζητάμε μηνιάτικα για να κλείσουμε μισθούς, όχι για αναπτυξιακά μέτρα, να παλεύουμε για project. Πάντως, εάν πάρω χρηματοδότηση για αντιπλημμυρικό και ο διπλανός μου δήμος δεν πάρει, πάλι όλοι θα πνιγούμε», εξήγησε στους συναδέλφους του και συμπλήρωσε εξαπολύοντας πυρά στην κυβέρνηση:
1. Ο νόμος 3852 για τα οικονομικά δεν εφαρμόστηκε και δεν καταργήθηκε ο κόφτης στα έσοδά μας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αποτέλεσμα, μείον 4,5 δισ. ευρώ για τους δήμους και για το 2026.
2. Δεν εγκρίθηκε η καταβολή τριών δόσεων ΚΑΠ για να καλύψουμε το αυξημένο ενεργειακό και μισθολογικό κόστος. Και βεβαίως, δεν αποπληρώθηκαν οι παρακρατηθέντες πόροι, δεν επανήλθαν έσοδα από τα τέλη που μας αφαιρέθηκαν σταδιακά από το 2010, δεν αποκτήσαμε μερίδιο από τα έσοδα του τέλους ανθεκτικότητας. Πρόκειται για παγκόσμια πρωτοτυπία, αν ο νέος εκλογικός νόμος, μπορεί να πει κάποιος ότι έχει μία εφαρμογή στα νησιά Φίτζι. Η ιστορία αυτή με την αρπαγή του τέλους ανθεκτικότητας είναι μοναδική διεθνώς. Συνεχίζω, με αποφάσεις ομόφωνων ψηφισμάτων.
3. Οι δήμοι δεν είχαν συμμετοχή στα έσοδα – πάνω από 9 δισ. ευρώ – του υπερπλεονάσματος. Αντίθετα, συγχωνεύονται και κλείνουν σχολεία, ΔΕΥΑ, κλείνουν ή συγχωνεύονται ή συρρικνώνονται πολύ σημαντικές δημοτικές, κοινωνικές δομές, κρίσιμες για τους πιο ευάλωτους.
4. Δεν καλύφθηκαν οι δαπάνες για μια σειρά αρμοδιοτήτων που έχουν μεταφερθεί, και τώρα μας αφαιρούν και τα έσοδα από τα πρόστιμα του ΚΟΚ.
5. Δεν κατάλαβα τι είπε ο Υπουργός αλλά η ομόφωνη απόφασή μας ήταν να καταργηθεί το Τέλος Ταφής. Δεν καταργήθηκε το Τέλος Ταφής Απορριμμάτων, συνεχίζουμε και το πληρώνουμε.
6. Δεν φτιάχτηκε νέο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για τους δήμους, την ώρα που η ΣΑΤΑ βρίσκεται στο 12% της ΣΑΤΑ του 2010, και αυτά είναι νούμερα της ΚΕΔΕ.
7. Σε όλη την Ευρώπη, αλλά και σε όλον τον δυτικό κόσμο, μας ενημερώνουν και προσπαθούν να μας οδηγήσουν σε νέες δράσεις και μέτρα, για το πώς θα ενισχύσουμε τις αρμοδιότητές μας για να κάνουμε καλύτερο χωροταξικό και αστικό σχεδιασμό. Εκτός από τη χώρα μας. Στη χώρα μας, μάς παίρνουν τις πολεοδομίες, αποκλειστήκαμε από τον σχεδιασμό της διαχείρισης απορριμμάτων, προωθώντας προτάσεις που δεν μας βρίσκουν σύμφωνους, όλοι ομόφωνα τις απορρίψαμε. Και τι έγινε, ποια είναι η νέα πρόταση, συμμετέχουμε στη νέα πρόταση; Επανάφεραν τις διατάξεις του ΝΟΚ θεσπίζοντας οικονομικό αντίτιμο για την καταστροφή των πόλεών μας.
8. Παραμένουμε αποκλεισμένοι από τον ενεργειακό χώρο. Ειπώθηκε ότι πρέπει να γίνουμε ενεργειακά αυτόνομοι και να διερευνήσουμε και να διευρύνουμε τις ενεργειακές κοινότητες. Να ενημερώσω το Σώμα ότι το μοναδικό πρόγραμμα που αφορούσε ενεργειακές κοινότητες και ενεργειακή φτώχεια και δήμους, 100 εκ. ευρώ, το περίφημο φιάσκο «Απόλλων», απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Να «διευρύνουμε» στα λόγια και τα 100 εκ. ευρώ να πηγαίνουν αλλού.
9. Οι παρεμβάσεις των δήμων για τα μεγάλα προβλήματα του δημογραφικού, του στεγαστικού, των σοβαρών υποδομών, είναι υπονομευμένη από την έλλειψη θεσμικού πλαισίου και πόρων.
10. Παραπέμπεται στις καλένδες η νέα πραγματική μεταρρύθμιση που ζητούσαμε με τον Κώδικα, καθώς στην καλύτερη περίπτωση οδηγούμαστε σε μια κωδικοποίηση της νομοθεσίας.
Στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ μίλησε σήμερα ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος υποστήριξε ότι: «Για εμάς δεν πρέπει να είστε ούτε μακρύ χέρι του εκάστοτε Μαξίμου αλλά ούτε ένας θεσμός παρίας. Για εμάς λοιπόν το σύνθημα αυτό – "Επιτέλους Αυτοδιοίκηση" - μεταφράζεται σε: Επιτέλους, σεβασμός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επιτέλους, θεσμική ισοτιμία. Επιτέλους, οικονομική αυτονομία. Πράγματα που έπρεπε να είναι δεδομένα σε μια κανονική ευρωπαϊκή σύγχρονη χώρα, αλλά δεν είναι».
