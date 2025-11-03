Στρατάκος: O «φραπές» έλεγε διάφορα, δεν τα έπαιρνα ως σοβαρά
Ο πρώην ΓΓ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφερε ότι δεν είχε θεσμική ιδιότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε αντίθεση με τον Γιώργο Ξυλούρη - «Το ερώτημα που έθεσα στον Σημανδράκο ήταν πότε θα ολοκληρωθεί ο έλεγχός του»
«Δεν είχα θεσμική αρμοδιότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν ήταν στα καθήκοντα μου. Ουδέποτε άσκησα πίεση ή έδωσα εντολή στην διοίκηση του οργανισμού για έκνομη πράξη» ανέφερε ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Στρατάκος ενώπιον των μελών της εξεταστικής επιτροπής που λειτουργεί στην Βουλή. Πάντως, ο μάρτυρας παραδέχθηκε ότι είχε επικοινωνήσει με τον τότε διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελο Σημανδράκο για υπόθεση του Γιώργου Ξυλούρη (φραπές), όχι όμως για να ζητήσει το «ξεμπλοκάρισμα» των ΑΦΜ του αλλά για να μάθει το χρονοδιάγραμμα των ελέγχων.
«Ο κ. Ξυλούρης είχε πολλαπλό θεσμικό ρόλο. Ήταν πρόεδρος συνεταιρισμών και του συνδέσμου ελληνικής κτηνοτροφίας και έκανε τακτικές θεσμικές επισκέψεις στο υπουργείο. Με αφορμή αυτές τις επισκέψεις μου έθετε και το προσωπικό του ζήτημα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στρατάκος για να προσθέσει «το πρόβλημά του ήταν ότι βρίσκονταν για μεγάλο χρονικό διάστημα δεσμευμένος χωρίς να ολοκληρώνονται οι έλεγχοι. Το ερώτημα που έθεσα στον κ. Σημανδράκο ήταν πότε θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος του».
Μ. Λαζαρίδης: Τι ακριβώς ζητήσατε από τον κ. Σημανδράκο;
Γ. Στρατάκος: Να ολοκληρώσει τους ελέγχους. Όχι να αποδεσμεύσει ΑΦΜ. Να ολοκληρώσει τους ελέγχους. Αν οι έλεγχοι οδηγούσαν σε αποδέσμευση ή δέσμευση ήταν θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Παράλληλα ο κ. Στρατάκος απαντώντας σε ερωτήσεις της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη (ΠΑΣΟΚ) για το περιεχόμενο των συνομιλιών του με τον Γ. Ξυλούρη και ιδίως για τους λόγους που δεν αντέδρασε όταν ο συνομιλητής του είπε «αν σκότωνα την Τυχεροπούλου τώρα θα ήμουν έξω», είπε «ο Ξυλούρης έλεγε διάφορα. Τα περισσότερα από τα λεγόμενα του δεν τα εκλάμβανα ως σοβαρά, ένα από αυτά ήταν και αυτό».
