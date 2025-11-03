Στρατάκος: O «φραπές» έλεγε διάφορα, δεν τα έπαιρνα ως σοβαρά

Ο πρώην ΓΓ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφερε ότι δεν είχε θεσμική ιδιότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε αντίθεση με τον Γιώργο Ξυλούρη - «Το ερώτημα που έθεσα στον Σημανδράκο ήταν πότε θα ολοκληρωθεί ο έλεγχός του»