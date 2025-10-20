Νομικές κινήσεις από Κασσελάκη και Τζάκρη μετά τη διαρροή της συνομιλίας τους

Η αντίδραση Κασσελάκη

Με τη συνομιλία να έχει διαρρεύσει σε... όλο το ελληνικό Ίντερνετ, η Θεοδώρα Τζάκρη έκανε μια ανάρτηση στο Facebook, προαναγγέλλοντας ότι θα στραφεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για να διερευνήσει πώς συνέβη αυτό. Διατράνωσε, δε, ότι οι σχέσεις της με τον Στέφανο Κασσελάκη είναι ισχυρές και αδιατάρακτες.Ανέφερε συγκεκριμένα: «Άγνωστο σε εμένα πως, ενώ παρακολουθούσα την δοξολογία για την απελευθέρωση της Έδεσσας στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης, στις 11:01 διαδόθηκε μέσω του προσωπικού μου λογαριασμού στο Facebook απόσπασμα ιδιαίτερης συνομιλίας. Όποιοι, μέσω άγνωστης μεθόδου, έκαναν κάτι τέτοιο, προκειμένου να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να υπονομεύσουν το Κίνημα Δημοκρατίας είναι βαρύτατα εκτεθειμένοι. Ηθικά και πολιτικά. Άλλο ένα συμβάν παραβίασης προσωπικών δεδομένων με θύμα εμένα. Εξυπακούεται ότι θα το ερευνήσω μέχρι τέλους, έχοντας στο πλευρό μου τον Πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανο Κασσελάκη με τον οποίο οι σχέσεις μας ήταν και είναι ισχυρές και αδιατάρακτες. Μαζί δίνουμε και θα δίνουμε τον αγώνα για την Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου. Θεοδώρα Τζάκρη. Βουλευτής Πέλλας»Για «φαρσοκωμωδία» έκανε λόγο με φόντο την συνομιλία ο Ευάγγελος Αντώναρος, άλλοτε ένθερμος υποστηρικτής του Κασσελάκη. Μάλιστα, λίγες ώρες μετά ο κ. Αντώναρος επανήλθε, λέγοντας πως «ο πολιτικά αδαής πρόεδρος ενός απο-κομματος έχει την εγωπαθη ψευδαίσθηση ότι μπορεί να χρησιμοποιεί σαν τσιράκια ανθρώπους με γνώσεις, εμπειρία, γνώμη και αξιοπρέπεια. Κάποιοι από μας τον καταλάβαμε νωρίς κι είπαμε αντίο. Άλλοι τον παίρνουν είδηση τώρα και τον βγάζουν στη σέντρα. Όπου να είναι θα μείνει με κάτι τσικο που του ταιριάζουν στην μετριότητα. Δεν του αξίζει κάτι καλύτερο. Και πολύ τον ανέχθηκαν. Ούτως η άλλως έχει ημερομηνία λήξεως».Εν τω μεταξύ, με αφορμή την συνομιλία που διέρρευσε, ο κ. Κασσελάκης έκανε γνωστή την απουσία του στην Αμερική, καθώς σε ανάρτησή του εμφανίστηκε με τον σύζυγό του, Τάιλερ και το σκύλο του Φάρλι να ποζάρει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του ο κ. Κασσελάκης, «δεν είμαι σε mood να απαντάω στα τρολ της Blue Skies - αλήθεια, πώς πάει η έρευνα του οικονομικού εισαγγελέα; - ούτε στα τρολ των Δημοκρατών του Μπουζουξίδικου - αλήθεια, το σώσατε το σπίτι σας; Εάν χαίρεστε επειδή ένα άτομο έπεσε θύμα ηλεκτρονικού εγκλήματος, κοιτάξτε καλύτερα τον εαυτό σας στον καθρέπτη. Μην ανησυχείτε. Μια χαρά είμαστε στο Κίνημα: δεν έχουμε καμία εξάρτηση από κανένα επιχειρηματικό συμφέρον. Ούτε βασιζόμαστε σε χορηγούς για το κόμμα. Και καλό κόσμο έχουμε παντού και το μόνο εναλλακτικό μοντέλο για τη χώρα έχουμε παρουσιάσει. Εννοείται ότι είμαι απαιτητικός από τους στενότερούς μου συνεργάτες. Ειδικά από εκείνους που εκτιμώ ιδιαίτερα. Όσοι ειρωνεύονται την Θεοδώρα Τζάκρη, μακάρι να είχαν το 1/10 από τα κότσια που έχει δείξει στη ζωή της, αλλά και μέσα στο συνέδριο-παρωδία. Έχει αντιμετωπίσει άπλετο σεξισμό και bullying στην καριέρα της. Έχει έρθει απέναντι σε τεράστια συμφέροντα και σε πιασμένους πολιτικούς. 22 χρόνια βουλευτής και δεν μπορεί να της προσάψει κανείς τίποτα. Μακάρι να της μοιάζατε. Μακάρι να της μοιάσουν πολλά κορίτσια που μεγαλώνουν σε αυτήν τη χώρα και να μπουν στην πολιτική, να προσφέρουν στην κοινωνία απέναντι στην τοξικότητα του βάλτου. Είμαι υπερήφανος για την Θεοδώρα και για όλα τα μέλη του Κινήματος. Μην πτοείστε – πεισμώστε! «Πρώτα σε αγνοούν, μετά σε κοροϊδεύουν, μετά σε πολεμούν, μετά τους νικάς.» Αυτά για σήμερα. Επιστρέφω στο mood που εύχομαι σε όλους τους Έλληνες. Ελεύθερο χρόνο με την οικογένειά τους με αγάπη και χαμόγελο».Από την πλευρά του, ο Μάρκος Χατζησάββας, στενός συνεργάτης του Παύλου Πολάκη, σχολίασε, αναπαράγοντας επίσης το απόσπασμα της συνομιλίας ανάμεσα σε Κασσελάκη και Τζάκρη: «Κρίμα για την κατάντια της Τζάκρη που όπως και να το κάνουμε, παλιά είχε ένα μέγεθος στη λιανική πολιτική της καθημερινότητας του λαού… Θεοδώρα, παρακάλα παρακάλα και κάποια στιγμή θα σου μιλήσει…!».