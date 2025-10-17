Συνάντηση Πιερρακάκη με τον Αμερικανό ΥΠΟΙΚ στην Ουάσιγκτον: Τι συζήτησαν

Επιβεβαιώθηκε η σχέση εμπιστοσύνης και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και η δέσμευση για στενότερο συντονισμό απέναντι στις διεθνείς οικονομικές προκλήσεις