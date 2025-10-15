Bαλβίδα εκτόνωσης για αγρότες και κτηνοτρόφους οι πρώτες πληρωμές επιδοτήσεων - Σήμερα το ραντεβού βουλευτών με τον Τσιάρα

Σήμερα το πρώτο κύμα πληρωμών γύρω στα €40-45 εκατ. κυρίως για τα λεγόμενα «παλαιά βιολογικά» - Ελπίδα η προκαταβολή για τη βασική ενίσχυση να δοθεί στο δεύτερο μισό του Νοεμβρίου