Τσιάρας: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι έτοιμος να ξεκινήσει τις πληρωμές στους παραγωγούς μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος της OLAF

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφερε ότι η βασική ενίσχυση θα καταβληθεί εντός Νοεμβρίου - Προανήγγειλε ρύθμιση για τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων που επλήγησαν