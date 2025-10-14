Τσιάρας: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι έτοιμος να ξεκινήσει τις πληρωμές στους παραγωγούς μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος της OLAF

Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφερε ότι η βασική ενίσχυση θα καταβληθεί εντός Νοεμβρίου - Προανήγγειλε ρύθμιση για τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων που επλήγησαν
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι έτοιμος για τις πληρωμές στους παραγωγούς μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) στα γραφεία του Οργανισμού, διαβεβαίωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας.
Η παρουσία του OLAF, είπε ο κ. Τσιάρας μιλώντας στον ΑΝΤ1, έχει προκαλέσει προσωρινή καθυστέρηση στις πληρωμές. Ωστόσο διαβεβαίωσε ότι «υπάρχει υπηρεσιακή ετοιμότητα» για να δοθούν χρήματα σε προγράμματα βιολογικής γεωργίας, γεωργίας και μελισσοκομίας. Σύμφωνα με τον υπουργό, πλέον πριν από κάθε πληρωμή εφαρμόζονται πλήρεις και όχι δειγματοληπτικοί έλεγχοι, κάτι που «εξασφαλίζει τη νομιμότητα αλλά καθυστερεί τη διαδικασία». Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι η βασική ενίσχυση θα καταβληθεί εντός Νοεμβρίου και ότι οι πληρωμές των «παλιών βιολογικών» είναι έτοιμες.
Αναφερόμενος στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, ο κ. Τσιάρας μίλησε για «δύσκολη ζωονόσο» που απαιτεί συνεργασία και ευθύνη από όλους τους εμπλεκόμενους. Επίσης, προανήγγειλε ρύθμιση για αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων στους πληγέντες κτηνοτρόφους.
Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για τις επιδοτήσεις αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκαθάρισε ότι «άλλο η νόμιμη επιδότηση και άλλο η απόπειρα εξαπάτησης» και υπερασπίστηκε την επιλογή του, λέγοντας πως πρόκειται για «άνθρωπο με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία».
