Πάνος Καμμένος: Σκέφτεται την ίδρυση κόμματος με αρχηγό τη γυναίκα του
Θα συζητούσε με τον Αλέξη Τσίπρα ενόψει του νέου εγχειρήματος του πρώην πρωθυπουργού, λέει ο άλλοτε κυβερνητικός εταίρος του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας στην εκπομπή Αυτοψία και τον Αντώνη Σρόιτερ
Την αποκάλυψη ότι σκέφτεται να συμμετέχει σε κόμμα υπό τη σύζυγό του, κάνει ο Πάνος Καμμένος μιλώντας στην εκπομπή Αυτοψία και τον Αντώνη Σρόιτερ. Όπως λέει απαντώντας τι θα έλεγε για ένα νέο κόμμα με όχι εκείνον μπροστάρη, αλλά τη σύζυγό του, Έλενα Τζούλη, ο κ.Καμμένος απαντά ότι το σκέφτεται και προσθέτει ότι το σκέφτεται και η κυρία Τζούλη. «Δεν θα της το απαγορεύσω ποτέ να το κάνει αυτό, θεωρώ ότι έχει τα φόντα. Ναι, το σκέφτεται».
Σε άλλη ερώτηση για το αν ο κ.Τσίπρας επικοινωνούσε μαζί του και του έλεγε ότι τον θέλει μαζί του στο νέο του εγχείρημα, ο άλλοτε κυβερνητικός εταίρος του ΣΥΡΙΖΑ απαντά «εγώ θα συζητούσα μαζί του».
Όμως, ο πρώην υπουργός Αμυνας και πρόεδρος της ΑΝΕΛ, απαντά και για το ζήτημα που τον έφερε πρόσφατα στη δημοσιότητα και αφορά την υπόθεση «μεσολάβησης» προκειμένου συγκεκριμένος ιερωμένος να εκλεγεί μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου. Όπως είπε, «όταν σε παίρνει ένας τρελός και σου λέει ότι έχει έναν παπά που τον στηρίζει ο Τραμπ και ότι θα πρέπει να γίνει δεσπότης και να μιλήσω εγώ στον Κίμπερλι, για να τον αποφύγω του λέω ότι την έχω δίπλα μου».
Σημειώνεται ότι η συνέντευξη του Πάνου Καμμένου στην εκπομπή Αυτοψία του Alpha προβάλλεται σήμερα τα μεσάνυχτα.
