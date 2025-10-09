Πάνος Καμμένος: Σκέφτεται την ίδρυση κόμματος με αρχηγό τη γυναίκα του

Θα συζητούσε με τον Αλέξη Τσίπρα ενόψει του νέου εγχειρήματος του πρώην πρωθυπουργού, λέει ο άλλοτε κυβερνητικός εταίρος του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας στην εκπομπή Αυτοψία και τον Αντώνη Σρόιτερ