Πηγές ΝΔ: Έκθετη η αντιπολίτευση μετά την αποστολή του σημειώματος Βάρρα, από τον Μυλωνάκη, στην Επιτροπή

«Από το άτυπο ενημερωτικό σημείωμα του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκύπτουν με απόλυτη σαφήνεια, οι βαρύτατες ευθύνες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ κατά την περίοδο 2015 έως 2019» αναφέρουν πηγές της ΝΔ