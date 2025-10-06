Ο Μυλωνάκης διαβίβασε στην εξεταστική της Βουλής το ενημερωτικό σημείωμα Βάρρα
Ο Μυλωνάκης διαβίβασε στην εξεταστική της Βουλής το ενημερωτικό σημείωμα Βάρρα
Σύμφωνα με τον κ. Μυλωνάκη το ενημερωτικό κείμενο ανέλυε τεχνικής και οργανωτικής φύσεως θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ μιας και ο κ. Βάρρας είχε διατελέσει πρόεδρος του οργανισμού την περίοδο 2019 - 2020 - Προοριζόταν αποκλειστικά για εσωτερική χρήση
Το άτυπο ενημερωτικό σημείωμα Βάρρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ διαβίβασε στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης.
Πρόκειται για ανεπίσημο κείμενο που συντάχθηκε στις 6.6.2025 από τον καθηγητή Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γρηγόρη Βάρρα, ο οποίος έως σήμερα υπηρετεί ως αποσπασμένος συνεργάτης στην Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον κ. Μυλωνάκη το ενημερωτικό κείμενο ανέλυε τεχνικής και οργανωτικής φύσεως θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ μιας και ο κ. Βάρρας είχε διατελέσει πρόεδρος του οργανισμού την περίοδο 2019 - 2020. Προοριζόταν αποκλειστικά για εσωτερική χρήση και το παρέλαβε από τον συντάκτη του μέσω διαδικτυακής εφαρμογής κινητού τηλεφώνου (WhatsApp) στις 15.6.2025.
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό σημειώνει στην επιστολή του πως με παρεμβάσεις του στην Ολομέλεια της Βουλής και στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου μετά από ερωτήσεις της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Καραμέρου έχει διευκρινίσει ότι ουδέποτε έλαβε κάποιο «υπόμνημα» ή οιοδήποτε άλλο έγγραφο, αλλά ένα απλό και άτυπο ενημερωτικό σημείωμα τεχνικής φύσεως από εξειδικευμένο συνεργάτη της Προεδρίας της Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει αρκετά ζητήματα οργανωτικής φύσεως. Προσθέτει ωστόσο ότι για λόγους διαφάνειας και προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος διαβιβάζει το άτυπο έγγραφο προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής.
Να σημειωθεί ότι οι εργασίες της εξεταστικής συνεχίζονται αύριο Τρίτη με την εξέταση του κ. Βάρρα ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 19.11.2019 έως 10.11.2020.
Δείτε ΕΔΩ την επιστολή Μυλωνάκη και το σημείωμα του καθηγητή Γρηγόρη Βάρρα
Πρόκειται για ανεπίσημο κείμενο που συντάχθηκε στις 6.6.2025 από τον καθηγητή Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γρηγόρη Βάρρα, ο οποίος έως σήμερα υπηρετεί ως αποσπασμένος συνεργάτης στην Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον κ. Μυλωνάκη το ενημερωτικό κείμενο ανέλυε τεχνικής και οργανωτικής φύσεως θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ μιας και ο κ. Βάρρας είχε διατελέσει πρόεδρος του οργανισμού την περίοδο 2019 - 2020. Προοριζόταν αποκλειστικά για εσωτερική χρήση και το παρέλαβε από τον συντάκτη του μέσω διαδικτυακής εφαρμογής κινητού τηλεφώνου (WhatsApp) στις 15.6.2025.
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό σημειώνει στην επιστολή του πως με παρεμβάσεις του στην Ολομέλεια της Βουλής και στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου μετά από ερωτήσεις της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Καραμέρου έχει διευκρινίσει ότι ουδέποτε έλαβε κάποιο «υπόμνημα» ή οιοδήποτε άλλο έγγραφο, αλλά ένα απλό και άτυπο ενημερωτικό σημείωμα τεχνικής φύσεως από εξειδικευμένο συνεργάτη της Προεδρίας της Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει αρκετά ζητήματα οργανωτικής φύσεως. Προσθέτει ωστόσο ότι για λόγους διαφάνειας και προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος διαβιβάζει το άτυπο έγγραφο προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής.
Να σημειωθεί ότι οι εργασίες της εξεταστικής συνεχίζονται αύριο Τρίτη με την εξέταση του κ. Βάρρα ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 19.11.2019 έως 10.11.2020.
Δείτε ΕΔΩ την επιστολή Μυλωνάκη και το σημείωμα του καθηγητή Γρηγόρη Βάρρα
Ειδήσεις σήμερα:
Άφαντος ο δράστης του διπλού φονικού στη Φοινικούντα - Το σοβαρό περιστατικό που οδήγησε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ να εγκαταλείψει το σπίτι του
Το παρασκήνιο της παραίτησης Τσίπρα: Η πίεση του ΣΥΡΙΖΑ, τα προσκλητήρια για το νέο κόμμα και το βιβλίο
Προσωπικός Αριθμός: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή του, τι μπορεί να συμβεί μετά
Άφαντος ο δράστης του διπλού φονικού στη Φοινικούντα - Το σοβαρό περιστατικό που οδήγησε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ να εγκαταλείψει το σπίτι του
Το παρασκήνιο της παραίτησης Τσίπρα: Η πίεση του ΣΥΡΙΖΑ, τα προσκλητήρια για το νέο κόμμα και το βιβλίο
Προσωπικός Αριθμός: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή του, τι μπορεί να συμβεί μετά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα