Βάρρας στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Για ποιους λόγους συγκρούστηκα με τον Βορίδη

Τις πράξεις και αποφάσεις που έλαβε ως πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019 - 2020 υπερασπίστηκε ο κ. Γρηγόρης Βάρρας καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή που ερευνά τις διαχρονικές παθογένειες του μηχανισμού καταβολής αγροτικών επιδοτήσεων.Ο κ. Βάρρας περιέγραψε τους λόγους σύγκρουσης με τον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη που οδήγησαν στην παραίτηση του διευκρινίζοντας ότι ο ίδιος ουδέποτε ενημέρωσε τον πρωθυπουργό γι αυτούς.Ο ίδιος ολοκληρώνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση ανέφερε προς τα μέλη της επιτροπής πως καταθέτει φάκελο - υπόμνημα με απαντήσεις και έγγραφα για όλα τα ζητήματα που αφορούν την θητεία του,Το αίτημα του κ. Βάρρα έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των βουλευτών της αντιπολίτευσης που ζητούν από τον μάρτυρα να δεχθεί ερωτήσεις καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα κατηγορηθεί για συγκάλυψη.Πάντως στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού είπε ότι ο κ. Βορίδης ήθελε να έχει γνώση και συμμετοχή στην σύνταξη της προκήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια του τότε υπουργού αποτελεί “παράβαση καθήκοντος”.“Απαγορεύεται η οποιαδήποτε παρέμβαση σε οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία όσο ανώτερος και αν είναι κάποιος. Στους διαγωνισμούς πανεπιστημίων σου περνούν το κεφάλι αν είναι φωτογραφικοί ή αν ο πρύτανης σου επιβάλει να βάλεις άλλα θέματα στον διαγωνισμό. Άρα σας ρωτώ: πως ορίζεται η παράβαση καθήκοντος; Όταν Υπουργός ζητά από Πρόεδρο Οργανισμού παρέμβαση στην προκήρυξη διαγωνισμού είναι παρέμβαση ή όχι; Έχει δικαίωμα παρέμβασης ο υπουργός;”σας παρακαλώ για να είστε αντιληπτός πείτε ευθέως αυτό που θέλετε να πείτε και όχι με ρητορικά ερωτήματαΣίγουρα, έχετε διαβάσει ή δει την κατάθεση μου στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Ένας τόμος είναι η δική μου κατάθεση. Είμαι καθηγητής πανεπιστημίου και εχω επιμέλεια. Οτιδήποτε λέω και πράττω είναι με έγγραφα και στοιχεία. Υπήρχε αλληλογραφία και θα την δείτε. Εκεί φαίνεται ο παρεμβατικός - εξουσιαστικός χαρακτήρας (Βορίδη). Πρέπει εσείς ως μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου να δείτε τι σημαίνει εποπτεύον. Γιατί άκουσα με υποτιμητικό τρόπο να λέτε ότι ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υφιστάμενος. Υφίσταται ο πρόεδρος οργανισμού; Ο πρόεδρος δεν εντέλεται απο τον Υπουργό. Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ελέγχεται από το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό ελεγκτικό Συνέδριο. Εκεί είναι υπόλογος.Σε άλλο σημείο ο κ. Βάρρας είπε ότι η παραίτησή του έγινε μετά από “πίεση του κ. Βορίδη και του κ. Αθανασά (διευθυντής του τότες υπουργού)” αν και στην συνέχεια έσπευσε να διευκρινήσει “χωρίσαμε με τον κ. Βορίδη χαμογελαστοί. Δεν υπήρξε σύγκρουση ή τσακωμός”.Πάντως το σύνολο των μελών της εξεταστικής κάλεσε τον κ. Βάρρα να παραμείνει στην αίθουσα και να δεχθεί ερωτήσεις. Ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος ενημέρωσε μάλιστα τον μάρτυρα για τις συνέπειες που προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας σε περιπτώσεις άρνησης κατάθεσης προειδοποιώντας ακόμα και με βίαιη προσαγωγή.Από την πλευρά του ο κ. Βάρρας επέμεινε στην απόφαση του λέγοντας πως η στάση του εναρμονίζεται με τις αναφορές της προϊσταμένης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας Λάουρας Κοβέσι περί παρενόχλησης μαρτύρων. Σε εκείνο το σημείο η κα Μιλένα Αποστολάκη ρώτησε τον μάρτυρα αν δέχεται απειλές για να απαντήσει αρνητικά ο κ. Βάρρας.Τελικά, ο κ. Νικολακόπουλος προχώρησε σε διακοπή για μια ώρα της συνεδρίασης προκειμένου τα μέλη της να ενημερωθούν για τα στοιχεία που κατέθεσε ο κ. Βαρρας αλλά και προκειμένου ο μάρτυρας να αποφασίσει για το αν θα επιμείνει στην αρχική του θέση ή αν θα δεχθεί ερωτήσεις.Με την πάροδο της μιας ώρας η συνεδρίαση επαναλήφθηκε και ο κ. Βάρρας τελικά υπαναχώρησε από την αρχική του θέση και δέχτηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις επαναλαμβάνοντας ότι ο τότε υπουργός Μάκης Βορίδης ζήτησε την παραίτηση του και υποστηρίζοντας ότι “το έκανε γιατί ήθελε να συνεχιστούν οι παρανομίες” που ο ίδιος ανακάλυψε. Παράλληλα είπε ότι δεν δέχθηκε ποτέ παρέμβαση από τον κ. Βορίδη για την πορεία των ελέγχων, πρόσθεσε όμως ότι ο τότε γ.γ. του Υπουργείου Γιώργος Στρατάκος του ζήτησε εξηγήσεις για ελέγχους στην σύζυγό του Γ. Ξυλούρη γνωστού ως “φραπέ”.Παράλληλα, ο μάρτυρας ανέφερε ότι “συμφωνεί” όταν η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη τον ρώτησε “Στο υπόμνημα σας λέτε ότι σας έριξε ο Βορίδης γιατί κάνατε καλά την δουλειά σας και ξεκαρφώνατε ανομίες. Άρα ο κ. Βορίδης ήθελε να συνεχιστούν αυτές οι ανομίας και σας εκπαραθύρωσε, σωστά;": στις καταθέσεις είπατε ότι ζητήθηκε η παραίτηση σας θεωρώντας κάποιους λόγους. Θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί ζητήθηκε η παραίτηση σας;: στην κατάθεση μου έγραψα το “θεωρώ” γιατί είναι ακαδημαϊκός όρος. Σήμερα αποδεικνύεται ότι καλώς θεωρούσα αυτό που θεωρούσα. Δεν ήταν διαταραγμένη η σχέση μας.: είχατε προστριβές διαφωνία;: καμμία. Μου ζητήθηκε η παραίτηση και φύγαμε γελώντας. Με έκπληξη διάβασα ότι υπήρξε τριβή Δεν υπήρξε.: ο κ. Βορίδης είχε παρεμβεί σε έλεγχο; Ζήτησε κάτι από ελέγχους: από τον ίδιο όχι. Από τον γγ Στρατάκο είχα. Με ρώτησε γιατί ελέγχεται η γυναίκα του κ. Ξυλούρη. Εξεπλάγην. Δόθηκε εντολή ελέγχου όχι παράνομα. Μίλησα με τον υπεύθυνο του οργανισμού στην Κρήτη και με ενημέρωσε ότι μπήκε το ΑΦΜ σε δειγματοληπτικούς ελέγχους και μου ζήτησε να μην παρεμβαίνει ο γγ. Δεν θυμάμαι αν έγινε ο έλεγχος. Αυτό έγινε τον Σεπτέμβριο και Νοέμβριο έφυγα δεν ξέρω το περιεχόμενο του ελέγχου.: εισηγηθήκατε αλλαγή τρόπου ελέγχου; Και αν ναι πότε;: η εγκύκλιος ελέγχου ήταν από το 2013 ή από το 2015. Επι 5 χρόνια δεν είχε αλλάξει. Το καλοκαίρι έκανα τροποποίηση. Διαπίστωσα ότι … και έγινε η σκληρή εγκύκλιος Βάρρα όπως λέγεται.: πώς κάνατε την καταβολή της προκαταβολής του 2020 με τεχνική λύση;: σαφής απάντηση. Πιέστηκα. Με πήρε ο υπουργός και ζήτησε τεχνική λύση. Αυτό φανταζόταν και δεν είναι μεμπτό για τον υπουργό. Εγώ θα είμαι ο τελευταίος που θα σου φέρει έγγραφο να υπογράψεις που δεν είναι σύμφωνο με τις ευρωπαϊκές ντιρεκτίβες. Και δεν τον έφερα στο “συμφωνώ”. Τι έκανα; Έβαλα ακαδημαϊκή σκέψη και εφαρμογή. Θεώρησα, ότι την κατανομή της τεχνικής λύσης την οποία είχε υπογράψει ο Βορίδης το 2019 θα την εφαρμόσω και για την προκαταβολή της 2020. Δημιούργησα μια κλειστή ομάδα τα οποία με την καθοδήγησή …Μέχρι εκείνη την στιγμή δεν υπήρχε μεθοδολογία για τον χαρακτηρισμό μεσογειακού βοσκότοπου . Ο βοσκότοπος χαρακτηριζόταν απο την κοπριά. Έφτιαξα νέο υπόβαθρο: μείνατε ένα χρόνο. Τι αλλάξατε για να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα; Προτείνατε κάτι συγκεκριμένο και το απέρριψε;: θα τα δείτε όλα στο υπόμνημα που κατέθεσα. Φαίνεται η μεθοδολογία που προτείνω για τα βοσκοτόπια. Ήταν ενημέρωση. Δεν υπήρξε διαδικασία έγκρισης. Δεν μου έδινε έγκριση ο υπουργός.: είπατε ότι υπήρξε απαίτηση και πίεση από τον Βορίδη και τον διευθυντή του γραφείου του για την παραίτηση μου. Που την αποδίδετε; Γιατί ;: την απάντηση την έδωσε ο Μέλας και ο Παππάς. Ο Μέλας είπε ότι ήξερε ότι θα έρθει ο Παππάς και ότι εμένα για κάποιο λόγο ήθελαν να με διώξουν.: ποιος ήταν αυτός ο λόγος; Στο υπόμνημα σας λέτε ότι σας έριξε ο Βορίδης γιατί κάνατε καλά την δουλειά σας και ξεκαρφώνατε ανομίες. Άρα ο κ. Βορίδης ήθελε να συνεχιστούν αυτές οι ανομίας και σας εκπαραθύρωσε, σωστά;: συμφωνώ: τι κέρδιζαν από την κατάσταση και τι εχάναν από τις παρεμβάσεις σας υπέρ της νομιμότητας ;: ηθελαν να κάνω μια κακιά και άστοχη πληρωμή ώστε να πάνε στον πρωθυπουργό - η σχέση μου μαζί του είναι από το 2000 και είναι πολύ καλή - και ο Βορίδης και να πει “κοιτά να δεις πρόεδρε ο δικός σου τα έκανε μαντάρα και έχουμε κτηνοτρόφους και αγρότες στα κάγκελα”.: και τι θα κέρδιζε με αυτό;: την παραμονή του τεχνικού συμβούλου: το “συμφωνώ” του κ. Βορίδη στην απόφαση είναι “συμφωνώ” σε παράνομη ενέργεια;: σωστά.: άρα κρατώ ότι η απόφαση ήταν μη σύννομη: ενδεχομένως μπορεί να παρασύρθηκαν από τεχνικούς συμβούλους και να υπέγραψαν αυτές τις αποφάσεις. Το λέω γιατί το έκαναν και προηγούμενοι υπουργοί άλλων κυβερνήσεων: λέτε στο σημείωμα σας ότι κάποια ΚΥΔ είχαν προνομιακή πρόσβαση στα στοιχεία και αυτό τους το παρείχε ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή τεχνικός σύμβουλος.: αυτό είναι παρακλάδι του σκανδάλουτο είπατε αυτό στον Βορίδη και στα άλλα μέλη του Οργανισμού: πραγματικά αυτό δεν το θυμάμαι.