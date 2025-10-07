Παππάς: Αν υπάρξει αριστερή εκλογική συνεργασία, θα μου προκαλούσε έκπληξη αν δεν είναι ο Τσίπρας υποψήφιος για να ηγηθεί

Ο πρώην υπουργός δήλωσε ότι θα πρέπει να υπάρξει εκλογική συνεργασία χωρίς καθυστερήσεις και με εκλεγμένο επικεφαλής από τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο – Σημείωσε ότι η παραίτηση Τσίπρα το 2023 ήταν το «έναυσμα» για κατακερματισμούς