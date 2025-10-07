Παππάς: Αν υπάρξει αριστερή εκλογική συνεργασία, θα μου προκαλούσε έκπληξη αν δεν είναι ο Τσίπρας υποψήφιος για να ηγηθεί
Ο πρώην υπουργός δήλωσε ότι θα πρέπει να υπάρξει εκλογική συνεργασία χωρίς καθυστερήσεις και με εκλεγμένο επικεφαλής από τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο – Σημείωσε ότι η παραίτηση Τσίπρα το 2023 ήταν το «έναυσμα» για κατακερματισμούς
Εκλογική συνεργασία «χωρίς καθυστερήσεις και με επικεφαλής εκλεγμένο από τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο» ζήτησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, στον απόηχο της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα.
Ο κ. Παππάς, σε συνέντευξή του στη «Ναυτεμπορική» εκτίμησε ότι η επιλογή του πρώην πρωθυπουργού μπορεί να αποτελέσει επιταχυντή των εξελίξεων. «Άπαντες είναι ενώπιον των ευθυνών τους. Θα φανεί ποιος εννοεί ότι θέλει τη συνεργασία και ποιος δεν το εννοεί», ανέφερε, εκτιμώντας ότι η δήλωση του κ. Τσίπρα «δεν είναι καθόλου ασύμβατη με την προοπτική μιας προοδευτικής εκλογικής συμμαχίας».
Ο κ. Παππάς υποστήριξε ότι η παραίτηση Τσίπρα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, με την οποία ο ίδιος διαφωνούσε, ήταν το «έναυσμα» για κατακερματισμούς, ενώ σήμερα, η Ν.Δ. ξεκινά έναν σημαντικό νέο πόλεμο κατά του πρώην πρωθυπουργού και της διακυβέρνησης 2015 - 2019.
Επικαλούμενος το «γαλλικό μοντέλο» συνεργασίας των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, αλλά και τα λάθη του, ο κ. Παππάς υποστήριξε ότι ο επικεφαλής θα πρέπει να προκύψει με εκλογή. «Μια γενική εκλογή από τα μέλη και τους φίλους της προοδευτικής παράταξης θα δώσει ώθηση και νομιμοποίηση σε εκείνον που θα μπει μπροστά στη μάχη», διευκρίνισε.
Ερωτηθείς για το εάν ο επικεφαλής θα πρέπει να είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο κ.Παππάς είπε: «Θα μου προξενούσε έκπληξη αν φτάσουμε σε αυτό το ευκταίο και δεν είναι ο ίδιος υποψήφιος για να ηγηθεί της μάχης».
Εκλογή του επικεφαλής από μέλη και φίλους
