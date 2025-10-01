Ο Αυγενάκης δημοσιοποίησε το Ε9 που αποδεικνύει την πώληση του ακινήτου στο Ηράκλειο - Η συνέχεια στα δικαστήρια, γράφει στον Κασσελάκη
Λευτέρης Αυγενάκης Στέφανος Κασσελάκης Πόθεν Έσχες 2024

Ο Αυγενάκης δημοσιοποίησε το Ε9 που αποδεικνύει την πώληση του ακινήτου στο Ηράκλειο - Η συνέχεια στα δικαστήρια, γράφει στον Κασσελάκη

Ο Κασσελάκης τον είχε κατηγορήσει ότι διαθέτει ποσά 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, όπως και ότι δεν είχε πουλήσει το ακίνητο έναντι των 580.000 που δήλωσε στο Πόθεν Έσχες

Σε ανάρτηση της τροποποιητικής δήλωσης του Ε9 του, με ημερομηνία 9 Νοεμβρίου του 2023 προχώρησε ο Λευτέρης Αυγενάκης. Η δήλωση εκείνη είχε υποβληθεί προκειμένου να διαγραφεί από το Ε9 το ακίνητο στο κέντρο του Ηρακλείου, το οποίο ο κ. Αυγενάκης είχε πωλήσει με τίμημα 580.000 ευρώ, προκειμένου να καλύψει οφειλές του, λίγες ημέρες πριν από την κατάθεση της δήλωσης του Πόθεν Έσχες - και επομένως δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εγγραφής της αγοραπωλησίας στο Κτηματολόγιο. 

Με την ανάρτηση του, ο πρώην υπουργός καταγγέλλει τον Στέφανο Κασσελάκη ο οποίος χρησιμοποίησε την δήλωση Πόθεν Έσχες του κ. Αυγενάκη για  να ισχυριστεί ότι η αγοραπωλησία δεν έγινε. Μάλιστα, ο πρώην υπουργός προαναγγέλλει ότι θα υπάρξει δικαστική συνέχεια.΄

