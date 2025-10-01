Ο Αυγενάκης δημοσιοποίησε το Ε9 που αποδεικνύει την πώληση του ακινήτου στο Ηράκλειο - Η συνέχεια στα δικαστήρια, γράφει στον Κασσελάκη

Ο Κασσελάκης τον είχε κατηγορήσει ότι διαθέτει ποσά 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, όπως και ότι δεν είχε πουλήσει το ακίνητο έναντι των 580.000 που δήλωσε στο Πόθεν Έσχες