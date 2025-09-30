Δάκρυσε ο Κακλαμάνης στη Βουλή της Κύπρου όταν μίλησε για τα Φυλακισμένα Μνήματα - Δείτε το βίντεο
Ηχηρό μήνυμα ενότητας για την απελευθέρωση της κατεχόμενης Κύπρου απηύθυνε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης.
Μιλώντας στην Βουλή των Αντιπροσώπων κατά την επίσημη επίσκεψη του στην Κύπρο αναφέρθηκε με συγκίνηση στα θύματα του Αττίλα αλλά και για τα μνήματα των φυλακισμένων, το ιερότερο μνημείο του Αγώνα του Κυπριακού Ελληνισμού.
«Πριν κατέβω από το βήμα θέλω να σας πω τη συγκλονιστική εμπειρία που έζησα πριν λίγο: γιατί είναι άλλο να το ακούς, άλλο να τα διαβάζεις και άλλο να πας να τα δεις. Και ενώ λόγω των πολλών προσωπικών φίλων που έχω στην Κύπρο, έχω έρθει πάρα πολλές φορές στο νησί σας ανεπίσημα και ιδιωτικά, δεν είχα επισκεφτεί ποτέ - και είναι ντροπή μου αυτό - τα μνήματα των φυλακισμένων (τα Φυλακισμένα Μνήματα). Έχει καρφωθεί μέσα μου η εικόνα αυτή. Και κυρίως ο τρόπος της εκτέλεσής τους» ανέφερε ο κ. Κακλαμάνης για να προσθέσει: «Αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν, χώρα του δυτικού πολιτισμού να χρησιμοποίησε τέτοιους τρόπους για να θανατώσει παιδιά, γιατί περί παιδιών επρόκειτο, 18, 19, 20, 21 ετών, επειδή αγωνίζονταν για την ανεξαρτησία της πατρίδας τους. Γι' αυτούς, λοιπόν, τους ήρωες και για τους άλλους που έπεσαν στον Αττίλα έχουμε υποχρέωση εσείς και εμείς, να είμαστε πάντα ενωμένοι και να προσπαθούμε για την επίτευξη του εθνικού στόχου. Μια ελεύθερη Κύπρο, χωρίς στρατεύματα κατοχής. Σας ευχαριστώ πολύ».
