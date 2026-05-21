Autonomous: Τα μηνύματα από τις επενδυτικές συναντήσεις με κυβέρνηση και τραπεζίτες στην Αθήνα
Η Autonomous βλέπει ανθεκτική ελληνική οικονομία με υψηλότερη ανάπτυξη από την Ευρωζώνη, ισχυρές επενδύσεις μέσω Ταμείου Ανάκαμψης, δημοσιονομική πειθαρχία, αποκλιμάκωση χρέους και θετικές προοπτικές για τράπεζες, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα
Η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας απέναντι στη γεωπολιτική αβεβαιότητα, η συνέχιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και η δυναμική των επενδύσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης αποτέλεσαν τα βασικά μηνύματα που έλαβαν οι ξένοι επενδυτές στις συναντήσεις που πραγματοποίησε στην Αθήνα η Autonomous Research με κυβερνητικά στελέχη, τον ΟΔΔΗΧ, την Τράπεζα της Ελλάδος και τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών.
Οι αναλυτές Gabor Kemeny και Daniel David μεταφέρουν εικόνα μιας οικονομίας που εξακολουθεί να υπεραποδίδει έναντι της υπόλοιπης Ευρωζώνης, με τις επενδύσεις να λειτουργούν ως βασικός μοχλός ανάπτυξης και τις τράπεζες να συνεχίζουν να βλέπουν ισχυρή ζήτηση για νέα δάνεια.
Η Autonomous σημειώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζονται «προσεκτικά αισιόδοξες» για τις προοπτικές της οικονομίας παρά τη διεθνή αβεβαιότητα και τις επιπτώσεις από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας και της δημοσιονομικής πειθαρχίας ενόψει των εκλογών του 2027.
