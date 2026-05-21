Πετρέλαιο: Η Goldman Sachs βλέπει ιστορική πτώση στα παγκόσμια αποθέματα λόγω του πολέμου στο Ιράν
Η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ρυθμό-ρεκόρ - Κοντά στα 106 δολάρια το Brent
Η Goldman Sachs εκτιμά ότι τα παγκόσμια αποθέματα αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών μειώνονται αυτόν τον μήνα με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί ποτέ, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται και περιορίζει τις διαθέσιμες προμήθειες.
Σύμφωνα με σημείωμα της 20ής Μαΐου από τους αναλυτές της τράπεζας, μεταξύ των οποίων η Γιούλια Ζεστκόβα Γκρίγκσμπι και ο Ντάαν Στρόιβεν, τα ορατά αποθέματα υποχώρησαν κατά 8,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως μέχρι στιγμής τον Μάιο, ρυθμός σχεδόν διπλάσιος από τον μέσο όρο που είχε καταγραφεί από την έναρξη της σύγκρουσης.
«Οι εκτιμώμενες εξαγωγές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένουν σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο, μόλις στο 5% του φυσιολογικού», ανέφεραν οι αναλυτές, αναφερόμενοι στη θαλάσσια δίοδο που βρίσκεται υπό διπλό αποκλεισμό τόσο από το Ιράν όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας έχουν διαταραχτεί από τη σύγκρουση, η οποία προκάλεσε ένα πρωτοφανές σοκ προσφοράς. Αυτό οδήγησε σε ταχεία απομείωση των αποθεμάτων που είχαν συσσωρευτεί πριν από την κρίση, ενώ οι κυβερνήσεις συντόνισαν και αποδεσμεύσεις από στρατηγικά αποθέματα, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την άνοδο των τιμών.
Ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με επιταχυνόμενο ρυθμό. Ο οργανισμός εκτιμά επίσης ότι η αγορά θα παραμείνει «σοβαρά υποτροφοδοτούμενη» έως τον Οκτώβριο, ακόμη και αν η σύγκρουση τερματιστεί σύντομα.
Τα συμβόλαια Brent διαπραγματεύονταν κοντά στα 106 δολάρια το βαρέλι την Πέμπτη. Αν και οι τιμές βρίσκονται περισσότερο από 70% υψηλότερα σε σχέση με την αρχή του έτους, παραμένουν αισθητά χαμηλότερες από το υψηλό άνω των 126 δολαρίων που είχε καταγραφεί στην κορύφωση του πολέμου.
