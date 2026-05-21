Υψηλές θερμοκρασίες με απογευματινή αστάθεια σήμερα: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema, δείτε χάρτες
«Με ήλιο θα ξεκινά η ημέρα, με μπόρες θα συνεχίζει», σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια - Το σκηνικό του καιρού το Σαββατοκύριακο

Το ίδιο καιρικό μοτίβο θα ακολουθήσει και τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια, με την ημέρα να ξεκινά γενικά με ήλιο, αλλά από το μεσημέρι και μετά οι νεφώσεις να πυκνώνουν και να εκδηλώνονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες.
🌥️ Υψηλές θερμοκρασίες αλλά και αστάθεια

Πιο αναλυτικά :

Για σήμερα Πέμπτη 21 Μαΐου οι συνθήκες ευνοούν την απογευματινή αστάθεια, με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Τα πιο αξιόλογα φαινόμενα αναμένονται στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την κεντρική και δυτική Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, όπου δεν αποκλείονται τοπικά και πιο έντονες εξάρσεις.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και τους 25 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Το βράδυ στα πεδινά ο υδράργυρος δεν θα πέσει κάτω από 15 βαθμούς.

Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο και στο Αιγαίο.

Στην Αττική μετά το μεσημέρι αναμένονται λίγες βροχές και πρόσκαιρες μπόρες. Βορειοδυτικοί οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη η πιθανότητα να βρέξει το απόγευμα είναι μικρή .Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς.

O καιρός των επόμενων ημερών

Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ο καιρός δεν αλλάζει ιδιαίτερα. Θα κυλήσει με παρόμοιες καιρικές συνθήκες, δηλαδή με βροχές και καταιγίδες κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, τόσο στα ηπειρωτικά όσο και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα.

Τα φαινόμενα τοπικά θα έχουν πιο έντονο χαρακτήρα και δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

