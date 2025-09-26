Η επόμενη ημέρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις - Το ραντεβού που δεν έγινε, η πραγματικότητα για τα F-35 και το πρόγραμμα SAFE

«Οι αμυντικοί εξοπλισμοί για τα F-35 και οι τεχνικές συζητήσεις γίνονται εδώ και 5ετια» ανέφερε και σημείωνε με νόημα ότι η έγκριση από το Κογκρέσο για τους εξοπλισμούς είναι σύνθετη διαδικασία και δεν είναι άμεση.σημείωνε επίσης.Τέλος, σε ότι αφορά το Κυπριακό, τόνιζε ότι πλέον βρισκόμαστε μπροστά σε εξελίξεις λόγω της προτεραιότητας που δίνει ο ΓΓ του ΟΗΕ στην ανάγκη επανέναρξης των συνομιλιών. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται μετά τις εκλογές στα κατεχόμενα ανέφερε η ίδια πηγή και σημείωνε πως δύο χρόνια πριν Ερντογάν και Τατάρ διεμήνυαν ότι δεν πρόκειται να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.