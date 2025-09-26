Ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου στον ΟΗΕ: Απορρίπτει ρητώς τα όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας

Το Κάιρο απορρίπτει το τουρκολιβυκό μνημόνιο συνεργασίας και τη λιβυκή διαμαρτυρία κατά του διεθνούς διαγωνισμού της Ελλάδας για έρευνες νοτίως της Πελοποννήσου και της Κρήτης - Χαρακτηρίζει «άκυρα και στερούμενα νομικής ισχύος» τα τουρκολιβυκά μνημόνια του 2019 και του 2022