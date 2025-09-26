Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες
Συζητήθηκαν το Κυπριακό, οι εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς και οι εξελίξεις στη Λιβύη
«Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες συναντήθηκε με τον Εξοχότατο κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της 80ής Γενικής Συνέλευσης», αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου του ΓΓ του ΟΗΕ.
Κατά τη συνάντηση, όπως έγινε γνωστό από τα Ηνωμένα Έθνη, συζητήθηκαν το Κυπριακό, οι εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς και οι εξελίξεις στη Λιβύη.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τις προσπάθειες του κ. Γκουτέρες για την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό ενόψει της αυριανής τριμερούς συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.
