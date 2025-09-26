Κερδίζει έδαφος στις Βρυξέλλες η πρωτοβουλία Μητσοτάκη για απαγόρευση των social media σε ανηλίκους

Η φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικής επιτροπής της ΕΕ - Χώρες όπως η Ελλάδα, η Γαλλία και η Δανία έχουν ήδη ασκήσει πιέσεις για τον καθορισμό ενιαίας «ψηφιακής ηλικίας ενηλικίωσης»