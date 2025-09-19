Σαμαράς: Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων στα Τέμπη να προχωρήσουν σε εκταφή
«Οι γονείς των θυμάτων στα Τέμπη έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που τους παραδόθηκαν ανήκουν στα παιδιά τους» αναφέρει σε δήλωσή του
Δήλωση με αφορμή την απεργία πείνας που πραγματοποιεί έξω από τη Βουλή ο πατέρας του 22χρονουν Ντάνιελ που έχασε τη ζωή του από τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη ζητώντας να δοθεί άδεια εκταφής του γιου του, έκανε το πρωί της Παρασκευής ο Αντώνης Σαμαράς.
Ο πρώην πρωθυπουργός στη δήλωσή του υποστηρίζει ότι «δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους».
«Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους. Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα» καταλήγει ο Αντώνης Σαμαράς.
Ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πολιτικός που είχε την ευθύνη για την χώρα στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της, θεωρώ υποχρέωσή μου να επισημάνω το εξής για τις πρόσφατες εξελίξεις στην τραγωδία των Τεμπών :
Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους. Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους. Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.
