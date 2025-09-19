Σαμαράς: Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων στα Τέμπη να προχωρήσουν σε εκταφή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αντώνης Σαμαράς Τέμπη Γονείς Παιδιά

Σαμαράς: Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων στα Τέμπη να προχωρήσουν σε εκταφή

«Οι γονείς των θυμάτων στα Τέμπη έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που τους παραδόθηκαν ανήκουν στα παιδιά τους» αναφέρει σε δήλωσή του

Σαμαράς: Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων στα Τέμπη να προχωρήσουν σε εκταφή
104 ΣΧΟΛΙΑ
Δήλωση με αφορμή την απεργία πείνας που πραγματοποιεί έξω από τη Βουλή ο πατέρας του 22χρονουν Ντάνιελ που έχασε τη ζωή του από τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη ζητώντας να δοθεί άδεια εκταφής του γιου του, έκανε το πρωί της Παρασκευής ο Αντώνης Σαμαράς.

Ο πρώην πρωθυπουργός στη δήλωσή του υποστηρίζει ότι «δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους».

«Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους. Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα» καταλήγει ο Αντώνης Σαμαράς.

Όλη η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά


Ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πολιτικός που είχε την ευθύνη για την χώρα στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της, θεωρώ υποχρέωσή μου να επισημάνω το εξής για τις πρόσφατες εξελίξεις στην τραγωδία των Τεμπών :

Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους. Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους. Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέο βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Αφρενάριστο έπεσε το ΙΧ στο αυτοκίνητο της 64χρονης

Daily Mail: Στη δικαιοσύνη η οικογένεια Λεμού για τον θάνατο της κόρης τους Μαρίσσας - Καταγγέλλουν αμέλεια των γιατρών στο Λονδίνο

Ζήσης για Αργυρό: «Ο Κωνσταντίνος έκανε τα πάντα για να τραγουδήσει αφιλοκερδώς για την Εθνική αλλά έλειπε στο εξωτερικό»
104 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης