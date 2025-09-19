Σαμαράς: Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων στα Τέμπη να προχωρήσουν σε εκταφή

«Οι γονείς των θυμάτων στα Τέμπη έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που τους παραδόθηκαν ανήκουν στα παιδιά τους» αναφέρει σε δήλωσή του