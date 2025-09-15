Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Πατέρας θύματος της τραγωδίας των Τεμπών κάνει απεργία πείνας και δίψας έξω από τη Βουλή
Πατέρας θύματος της τραγωδίας των Τεμπών κάνει απεργία πείνας και δίψας έξω από τη Βουλή
Αίτημα του είναι η άδεια εκταφής του παιδιού του
Απεργία πείνας και δίψας ξεκίνησε ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, ενός από τα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.
Αίτημα του είναι η άδεια εκταφής του παιδιού του.
Ο Πάνος Ρούτσι παραμένει στο σημείο που είναι γραμμένο το όνομα του γιου, στο άτυπο μνημείο μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη στη Βουλή.
Δείτε φωτογραφίες:
Αίτημα του είναι η άδεια εκταφής του παιδιού του.
Ο Πάνος Ρούτσι παραμένει στο σημείο που είναι γραμμένο το όνομα του γιου, στο άτυπο μνημείο μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη στη Βουλή.
Δείτε φωτογραφίες:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα