Πατέρας θύματος της τραγωδίας των Τεμπών κάνει απεργία πείνας και δίψας έξω από τη Βουλή

Αίτημα του είναι η άδεια εκταφής του παιδιού του

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Απεργία πείνας και δίψας ξεκίνησε ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, ενός από τα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Αίτημα του είναι η άδεια εκταφής του παιδιού του.

Ο Πάνος Ρούτσι παραμένει στο σημείο που είναι γραμμένο το όνομα του γιου, στο άτυπο μνημείο μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη στη Βουλή.

Δείτε φωτογραφίες:

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
