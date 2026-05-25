Κυρανάκης: Μέχρι τέλος του 2026 ο Ηλεκτρικός θα περνά κάθε 5 λεπτά, έρχονται τρία νέα μέτρα για το κυκλοφοριακό
Κάλεσμα για «πρωτοβουλίες ενότητας» στη ΝΔ, αιχμές για Τσίπρα και αναφορές σε Καρυστιανού, Τουρκία και αλλαγές στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Αύξηση επιβατικής κίνησης και ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ενώ προανήγγειλε αυστηρότερο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια και νέα μέτρα για την κυκλοφορία στην Αττική.
Βελτίωση στην εικόνα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς διαπιστώνει το υπουργείο Μεταφορών, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90,1».
Ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι ήδη καταγράφεται αύξηση τόσο στα δρομολόγια όσο και στην επιβατική κίνηση, επισημαίνοντας ότι το φετινό καλοκαίρι είναι το πρώτο με νέο στόλο λεωφορείων που διαθέτει σύγχρονα κλιματιστικά συστήματα. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον Ηλεκτρικό, σημειώνοντας πως μέχρι το τέλος του έτους η συχνότητα των δρομολογίων θα φτάσει στα πέντε λεπτά.
Για το μετρό, ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε ότι οι διαθέσιμοι συρμοί αυξήθηκαν από 52 σε 61, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα συντήρησης και αντικατάστασης των σιδηροδρομικών γραμμών πριν από τη λήξη του κύκλου ζωής τους.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα ηλεκτρικά πατίνια, προαναγγέλλοντας αυστηρότερες ρυθμίσεις. Όπως είπε, τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα συμβαίνουν κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, ενώ ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει απαγόρευση χρήσης πατινιών για ανήλικους σε οποιονδήποτε δρόμο. Για τους ενήλικες, σύμφωνα με τον ίδιο, θα καταστεί υποχρεωτική η ασφάλιση, ενώ τα ενοικιαζόμενα πατίνια θα απαγορευτούν συνολικά για ανηλίκους.
Αναφερόμενος στο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική, ο κ. Κυρανάκης προανήγγειλε τρία νέα μέτρα για τη μείωση της παρουσίας φορτηγών στους δρόμους, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι πλέον περισσότεροι πολίτες χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αντί των ΙΧ.
Σε πολιτικό επίπεδο, χαρακτήρισε «λάθος» την κριτική του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι τον θεωρεί έναν από τους καλύτερους πρωθυπουργούς της χώρας. Παράλληλα, απέρριψε τα περί «μεταλλαγμένου κόμματος Μητσοτάκη», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση υλοποιεί το σχέδιο που είχε παρουσιάσει στους πολίτες.
Σχολιάζοντας την απουσία του Κώστα Καραμανλή από το συνέδριο της Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ότι τον στεναχώρησε και τόνισε πως πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες ενότητας.
Για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Κυρανάκης σημείωσε ότι «για να έχεις ήρεμα νερά, πρέπει να ετοιμάζεσαι για ταραγμένες θάλασσες», εκφράζοντας την άποψη ότι η Ελλάδα έχει πετύχει υπεροχή σε αέρα και θάλασσα και αποτελεί πλέον πιο αξιόπιστο σύμμαχο για το ΝΑΤΟ.
Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και στο νέο πολιτικό εγχείρημά του, υποστήριξε ότι «απευθύνεται σε θολά νερά», εκτιμώντας ότι θα επιχειρήσει να αποστασιοποιηθεί από το παρελθόν και τις προηγούμενες επιλογές του. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να συγκριθεί με τον ΣΥΡΙΖΑ «επί των πεπραγμένων».
Ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε και στη Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας πως το υπουργείο Μεταφορών παραμένει «σημαδεμένο» από την τραγωδία των Τεμπών, ενώ τόνισε ότι η ίδια δεν πρέπει να κρίνεται πολιτικά, καθώς είναι «μια μητέρα που έχει χάσει το παιδί της».
Κλείνοντας, επανέλαβε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση θα προσέλθει στις κάλπες «με καθαρή συνείδηση», εφόσον τηρήσει όσα έχει υποσχεθεί στους πολίτες.
