Γκρίνια στο ΠΑΣΟΚ μετά την προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ

Στελέχη που βρίσκονται κοντά στην ηγεσία, όπως οβγήκαν χθες επιθετικά κυρίως προς τον Ανδρέα Λοβέρδο, χωρίς να ανοίγουν γενικότερες συζητήσεις στην παρούσα φάση. «Τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Ένας πολιτικός θα πρέπει να ξέρει πότε να αποχωρεί από την πολιτική», δήλωσε ο κ. Τσόγκας ο οποίος θα διεκδικήσει για πρώτη φορά βουλευτική έδρα στις επόμενες εθνικές εκλογές.