Μητσοτάκης: Θεμελιώδης αρχή η αξιόπιστη δημοσιονομική πολιτική - Δημιουργείται το νέο Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών

«Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που συνέβαλε στον κρατικό προϋπολογισμό ήταν η ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της φοροδιαφυγής. Αυτό έφερε στα δημόσια ταμεία πολλά χρήματα, τα οποία τώρα πρέπει να επιστρέψουμε στους πολίτες. Έτσι, μειώσαμε τους φόρους για τη μεσαία τάξη. Μειώσαμε τους φόρους για τις οικογένειες με παιδιά. Μηδενίσαμε τον φόρο εισοδήματος για όσους είναι κάτω των 25 ετών. Θέλω να ενθαρρύνω τους νέους να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό, δεν θέλω να περιμένουν χρόνια. Σέβομαι τα νεαρά παιδιά που πηγαίνουν σε τεχνική σχολή και εισέρχονται στην αγορά εργασίας στην ηλικία των 20 ετών. Θέλω να ξέρουν ότι τους σκεφτόμαστε», είπε χαρακτηριστικά.Κατά τη συζήτηση για το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας, με δεδομένο το σημερινό γεωπολιτικό τοπίο, ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Θα χρειαστεί να κινητοποιήσουμε όχι μόνο ιδιωτικά, αλλά και δημόσια κεφάλαια. Θα χρειαστεί να κινητοποιήσουμε ευρωπαϊκούς δημόσιους πόρους για την άμυνα. Έχω υπάρξει ξεκάθαρος σε αυτό το ζήτημα, έχω μιλήσει σε πολλές περιπτώσεις γι' αυτό. Η πρόσφατη εισβολή ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο έφερε στο προσκήνιο κάτι που ήδη γνωρίζουμε ότι συνιστά μεγάλο πρόβλημα και αφορά στα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας και αεράμυνας στην Ευρώπη. Επομένως, η πρότασή μου είναι πολύ σαφής: ένα πανευρωπαϊκό εργαλείο για κάτι που θεωρώ πανευρωπαϊκό αγαθό. Και η άμυνα είναι το υπέρτατο δημόσιο ευρωπαϊκό αγαθό. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στις εθνικές μας προτεραιότητες να αποτελέσουν εμπόδιο στην αντιμετώπιση μίας ουσιαστικά υπαρξιακής απειλής για την Ευρώπη. Μπορεί να συμβεί αυτό; Η απάντηση είναι ότι βλέπω πολύ μεγαλύτερη δυναμική. Ορισμένες από τις παραδοσιακά "φειδωλές" χώρες, όπως η Δανία και η Φινλανδία, είναι πολύ πιο ανοιχτές στην ιδέα του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού για την άμυνα».Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε, μεταξύ άλλων, και στο ζήτημα της πράσινης μετάβασης και της ενέργειας. «Η Ελλάδα έχει σημειώσει εξαιρετική επιτυχία στην προσθήκη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τόσο ηλιακής όσο και αιολικής, στο ενεργειακό μας μείγμα. Παράγουμε περισσότερο από το 50% της ηλεκτρικής μας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ειδικά την άνοιξη ή το φθινόπωρο έχουμε τη δυνατότητα όλη η ηλεκτροπαραγωγή μας να γίνεται επί ώρες από ανανεώσιμες πηγές. Για πρώτη φορά αυτό το καλοκαίρι, παρατηρήσαμε επίσης μεγαλύτερη σύγκλιση των τιμών μεταξύ της Δυτικής, της Κεντρικής Ευρώπης και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», τόνισε ο πρωθυπουργός.«Χρειαζόμαστε περισσότερες διασυνδέσεις. Έχουμε γίνει καθαροί εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Αλλά, ασφαλώς, θα χρειαστούμε επιπλέον επενδύσεις σε βασικό φορτίο -στην περίπτωση της Ελλάδας μιλάμε για φυσικό αέριο- και βέβαια επενδύσεις για την αποθήκευση. Αυτό είναι το σχέδιό ως προς τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουμε να προχωρήσουμε στην πράσινη μετάβαση με ρεαλιστικό τρόπο, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη ότι για εμάς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνιστούν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα», προσέθεσε.