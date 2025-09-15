Συνάντηση Φαραντούρη με τον πρόεδρο του Μαλάουι σε αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει εθνικών εκλογών

Σήμερα Παγκόσμια Ημέρα Δημοκρατίας είχα την τιμή εδώ στην καρδιά της Αφρικής στη συνάντησή μου με τον Πρόεδρο του 🇲🇼Μalawi @LAZARUSCHAKWERA εκπροσωπώντας το @EUparliament εν όψει των αυριανών εθνικών τους εκλογών, να μιλήσω για τον τόπο που γέννησε τη δημοκρατία. Τιμή και ευθύνη. pic.twitter.com/NSJFbyCSLt