Συνάντηση Φαραντούρη με τον πρόεδρο του Μαλάουι σε αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει εθνικών εκλογών
Ο Έλληνας ευρωβουλευτής μετέχει στην αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μίλησε για τη γέννηση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα σε ειδική εκδήλωση στο προεδρικό μέγαρο
Συνάντηση με τον πρόεδρο του Μαλάουι Dr. Lazarus McCarthy Chakwera είχε ο Έλληνας ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, στο πλαίσιο της αποστολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αφρικανική χώρα, ενόψει των εθνικών εκλογών που διεξάγονται αύριο.
Η αποστολή συζητά αναπτυξιακά, οικονομικά θέματα στο πλαίσιο της συνεργασίας και την αναπτυξιακής βοήθειας της Ε.Ε. προς το Μαλάουι.
Ο κ. Φαραντούρης, απηύθυνε ομιλία στο προεδρικό μέγαρο σήμερα, σε εκδήλωση για τη Διεθνή Ημέρα της Δημοκρατίας, με αναφορές στην γέννηση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα.
Σε σχετική δήλωση ο κ. Φαραντούρης αναφέρει τα εξής:
«Σήμερα Παγκόσμια Ημέρα Δημοκρατίας είχα την τιμή εδώ στην καρδιά της Αφρικής στη συνάντησή μου με τον Πρόεδρο του Μalawi, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν όψει των αυριανών εθνικών τους εκλογών, να μιλήσω για τον τόπο που γέννησε τη δημοκρατία.
Τιμή και ευθύνη να εκπροσωπώ την πατρίδα μου και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια ακόμη χώρα που διψά για δημοκρατία.»
Σήμερα Παγκόσμια Ημέρα Δημοκρατίας είχα την τιμή εδώ στην καρδιά της Αφρικής στη συνάντησή μου με τον Πρόεδρο του 🇲🇼Μalawi @LAZARUSCHAKWERA εκπροσωπώντας το @EUparliament εν όψει των αυριανών εθνικών τους εκλογών, να μιλήσω για τον τόπο που γέννησε τη δημοκρατία. Τιμή και ευθύνη. pic.twitter.com/NSJFbyCSLt— Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) September 15, 2025
Αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
αναπτυξιακά, οικονομικά και αύριο εκλογές,
