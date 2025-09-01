Μπακογιάννης κατά Δούκα: Η Βασιλίσσης Όλγας είναι ο ορισμός της αυτοδιοικητικής κωλοτούμπας
Μπακογιάννης κατά Δούκα: Η Βασιλίσσης Όλγας είναι ο ορισμός της αυτοδιοικητικής κωλοτούμπας
Ο Κώστας Μπακογιάννης κατηγορεί τον δήμαρχο Αθηναίων για «μικροπολιτική πολιτικολογία»
Για ακόμη μία φορά ο Κώστας Μπακογιάννης κάνει λόγο για «κωλοτούμπα» του Χάρη Δούκα γύρω από το θέμα των έργων στη Βασιλίσσης Όλγας και κατηγορεί τον δήμαρχο Αθηναίων για «μικροπολιτική πολιτικολογία».
Μιλώντας στο OPEN ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Αυτό το οποίο μόλις παρακολουθήσατε, είναι εξαιρετικό. Γιατί τι είναι; Είναι ο ορισμός της αυτοδιοικητικής κωλοτούμπας! Προφανώς, ο δήμαρχος θεωρεί ότι απευθύνεται σε χρυσόψαρα (...) τι έλεγε ο δήμαρχος; Ότι θα σταματήσει το έργο, θα αναστείλει τις εργασίες, θα το ακυρώσει και θα αποδώσει ξανά την Βασ. Όλγας στα αυτοκίνητα και θα την ξανακάνει άσφαλτο. Όταν του ειπώθηκε ότι υπάρχουν αρχαία, αμφισβήτησε την ύπαρξή τους... ο άνθρωπος έχει την πολιτική του ατζέντα. Είναι μια επικοινωνιακή, μικροπολιτική πολιτικολογία. Σου λέει "εγώ είχα πει ότι θα ανοίξω την Όλγας. Δεν μπορώ να την ανοίξω γιατί το έργο προχωράει και είναι και ωραίο, θα με πάρουν με τις πέτρες αν το κάνω. Άρα τι θα πω; Θα πω ότι έχω έναν δρόμο ήπιας κυκλοφορίας". Αν και ήταν και από πριν δρόμος ήπιας κυκλοφορίας. "Αλλά θα βγω στις ειδήσεις, θα μιλήσω εγώ για το έργο". Αυτή είναι η λογική του».
Το σχετικό απόσπασμα είναι στο 15:34:
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dce4yt7bu04x)
