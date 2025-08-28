Γεωργιάδης κατά Κύρτσου: Κάποτε ζητούσε τη βοήθειά μου και μου εξέφραζε την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες του

Ο υπουργός είπε επίσης για Novartis: Η Μαραγγέλη έλαβε 24 εκατ. από τις ΗΠΑ και δεν τα δήλωσε στην Ελλάδα, αν με αμφισβητεί να με μηνύσει