Οι απελάσεις παράνομων μεταναστών σε αριθμούς - Πότε προγραμματίζονται οι επόμενες επιστροφές και σε ποιες χώρες
Οι απελάσεις παράνομων μεταναστών σε αριθμούς - Πότε προγραμματίζονται οι επόμενες επιστροφές και σε ποιες χώρες
Περισσότερες από 1.000 επιστροφές προβλέπονται σε διάστημα δύο μηνών, με 250 επιπλέον αναγκαστικές επιστροφές να αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα
Σε εφαρμογή βρίσκεται το σχέδιο της κυβέρνησης για την εντατικοποίηση των επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών που δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας.
Με κινήσεις σε διπλωματικό, επιχειρησιακό και τεχνικό επίπεδο, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στοχεύει να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των επιστροφών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η διαδικασία θα παραμένει θεσμικά οργανωμένη και ευθυγραμμισμένη με το ευρωπαϊκό πλαίσιο.
581 τον Ιούλιο (379 μέσω ΕΛ.ΑΣ., 202 μέσω ΔΟΜ)
227 τον Αύγουστο (139 αναγκαστικές, 88 οικειοθελείς, έως 20/8)
Περισσότερες από 1.000 επιστροφές προβλέπονται σε διάστημα δύο μηνών, με 250 επιπλέον αναγκαστικές επιστροφές να αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα.
Οι επόμενες πτήσεις επιστροφών
29 Αυγούστου: Πρώτη επιστροφή απορριφθέντων αιτούντων άσυλο στην Αίγυπτο.
2 Σεπτεμβρίου: Κοινή επιχείρηση με Frontex για 40 Πακιστανούς και 10 Γεωργιανούς.
3–5 Σεπτεμβρίου: Δύο ακόμη επιχειρήσεις επιστροφής προς Κάιρο.
14 Σεπτεμβρίου: Πτήση επιστροφής απορριφθέντων αιτούντων άσυλο στη Ντάκα.
Στις 6 Αυγούστου, η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Badr Abdelatty επιβεβαίωσε τη πολιτική βούληση για σύσφιξη της διμερούς συνεργασίας.
Συμφωνίες με αεροπορικές εταιρείες σε Ελλάδα και Αίγυπτο εξασφαλίζουν επιπλέον θέσεις για πτήσεις επιστροφών, παρά την υψηλή τουριστική ζήτηση. Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) προγραμματίζει τσάρτερ πτήσεις προς Ντάκα, Καράτσι και Κάιρο από τον Νοέμβριο, δίνοντας ώθηση στη διαδικασία.
Η ειδοποιός διαφορά με προηγούμενες περιόδους είναι η στοχευμένη εστίαση σε Αίγυπτο, Πακιστάν και Μπαγκλαντές, πέραν των παραδοσιακών επιστροφών προς Αλβανία και Γεωργία. Με αξιοποίηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας και διμερών συμφωνιών, η κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει τις παράτυπες ροές και να ενισχύσει την μεταναστευτική πολιτική της.
Με κινήσεις σε διπλωματικό, επιχειρησιακό και τεχνικό επίπεδο, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στοχεύει να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των επιστροφών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η διαδικασία θα παραμένει θεσμικά οργανωμένη και ευθυγραμμισμένη με το ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Επιστροφές σε αριθμούςΟι επιστροφές κινούνται σε υψηλούς ρυθμούς:
581 τον Ιούλιο (379 μέσω ΕΛ.ΑΣ., 202 μέσω ΔΟΜ)
227 τον Αύγουστο (139 αναγκαστικές, 88 οικειοθελείς, έως 20/8)
Περισσότερες από 1.000 επιστροφές προβλέπονται σε διάστημα δύο μηνών, με 250 επιπλέον αναγκαστικές επιστροφές να αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα.
Οι επόμενες πτήσεις επιστροφών
29 Αυγούστου: Πρώτη επιστροφή απορριφθέντων αιτούντων άσυλο στην Αίγυπτο.
2 Σεπτεμβρίου: Κοινή επιχείρηση με Frontex για 40 Πακιστανούς και 10 Γεωργιανούς.
3–5 Σεπτεμβρίου: Δύο ακόμη επιχειρήσεις επιστροφής προς Κάιρο.
14 Σεπτεμβρίου: Πτήση επιστροφής απορριφθέντων αιτούντων άσυλο στη Ντάκα.
Διπλωματικές συνεννοήσεις με χώρες-κλειδιάΟι επαφές του υπουργού Θάνου Πλεύρη με τον πρέσβη της Αιγύπτου Omar Amer Youssef (16 Ιουλίου), καθώς και οι συναντήσεις με τους πρέσβεις Πακιστάν και Μπαγκλαντές, άνοιξαν τον δρόμο για την ενίσχυση της συνεργασίας στις επιστροφές.
Στις 6 Αυγούστου, η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Badr Abdelatty επιβεβαίωσε τη πολιτική βούληση για σύσφιξη της διμερούς συνεργασίας.
Επιχειρησιακές συνεργασίες & ρόλος του
Συμφωνίες με αεροπορικές εταιρείες σε Ελλάδα και Αίγυπτο εξασφαλίζουν επιπλέον θέσεις για πτήσεις επιστροφών, παρά την υψηλή τουριστική ζήτηση. Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) προγραμματίζει τσάρτερ πτήσεις προς Ντάκα, Καράτσι και Κάιρο από τον Νοέμβριο, δίνοντας ώθηση στη διαδικασία.
Αυτοψίες και νέα επιχειρησιακά δόγματαΟ Θάνος Πλεύρης επισκέφθηκε το Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αμυγδαλέζας και τα ΚΥΤ σε Μαλακάσα, Σάμο και Μυτιλήνη, επιθεωρώντας την ετοιμότητα υποδομών και παρουσιάζοντας το νέο επιχειρησιακό δόγμα φιλοξενίας. Συναντήθηκε επίσης με τους νεοτοποθετημένους διοικητές των δομών Υποδοχής και Ταυτοποίησης, δίνοντας κατευθύνσεις για τη χαρτογράφηση παράτυπων μεταναστών.
Η ειδοποιός διαφορά με προηγούμενες περιόδους είναι η στοχευμένη εστίαση σε Αίγυπτο, Πακιστάν και Μπαγκλαντές, πέραν των παραδοσιακών επιστροφών προς Αλβανία και Γεωργία. Με αξιοποίηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας και διμερών συμφωνιών, η κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει τις παράτυπες ροές και να ενισχύσει την μεταναστευτική πολιτική της.
Ειδήσεις σήμερα:
Καταπέλτης η εισαγγελέας στη δίκη Novartis, πρότεινε ενοχή Μαραγγέλη και Δεστεμπασίδη για ψευδή κατάθεση
«Να μπει τάξη στους δρόμους και στις πλατείες» - Παρουσιάστηκε στον Μητσοτάκη η εφαρμογή MyStreet
Financial Times: Αυτό είναι το σχέδιο για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο - Ο Τραμπ θα προσφέρει ραντάρ, επίγεια και εναέρια αεράμυνα
Καταπέλτης η εισαγγελέας στη δίκη Novartis, πρότεινε ενοχή Μαραγγέλη και Δεστεμπασίδη για ψευδή κατάθεση
«Να μπει τάξη στους δρόμους και στις πλατείες» - Παρουσιάστηκε στον Μητσοτάκη η εφαρμογή MyStreet
Financial Times: Αυτό είναι το σχέδιο για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο - Ο Τραμπ θα προσφέρει ραντάρ, επίγεια και εναέρια αεράμυνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα