Οι απελάσεις παράνομων μεταναστών σε αριθμούς - Πότε προγραμματίζονται οι επόμενες επιστροφές και σε ποιες χώρες

Σε εφαρμογή βρίσκεται το σχέδιο της κυβέρνησης για την εντατικοποίηση των επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών που δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας.Με κινήσεις σε διπλωματικό, επιχειρησιακό και τεχνικό επίπεδο, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στοχεύει να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των επιστροφών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η διαδικασία θα παραμένει θεσμικά οργανωμένη και ευθυγραμμισμένη με το ευρωπαϊκό πλαίσιο.τον Ιούλιο (379 μέσω ΕΛ.ΑΣ., 202 μέσω ΔΟΜ)τον Αύγουστο (139 αναγκαστικές, 88 οικειοθελείς, έως 20/8), με 250 επιπλέον αναγκαστικές επιστροφές να αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα.Πρώτη επιστροφή απορριφθέντων αιτούντων άσυλο στην Αίγυπτο.Κοινή επιχείρηση με Frontex για 40 Πακιστανούς και 10 Γεωργιανούς.Δύο ακόμη επιχειρήσεις επιστροφής προς Κάιρο.Πτήση επιστροφής απορριφθέντων αιτούντων άσυλο στη Ντάκα.Οι επαφές του υπουργού Θάνου Πλεύρη με τον πρέσβη της Αιγύπτου Omar Amer Youssef (16 Ιουλίου), καθώς και οι συναντήσεις με τους πρέσβεις Πακιστάν και Μπαγκλαντές, άνοιξαν τον δρόμο για την ενίσχυση της συνεργασίας στις επιστροφές.Στις 6 Αυγούστου, η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Badr Abdelatty επιβεβαίωσε τη πολιτική βούληση για σύσφιξη της διμερούς συνεργασίας.Συμφωνίες με αεροπορικές εταιρείες σε Ελλάδα και Αίγυπτο εξασφαλίζουν επιπλέον θέσεις για πτήσεις επιστροφών, παρά την υψηλή τουριστική ζήτηση. Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) προγραμματίζει τσάρτερ πτήσεις προς Ντάκα, Καράτσι και Κάιρο από τον Νοέμβριο, δίνοντας ώθηση στη διαδικασία.Ο Θάνος Πλεύρης επισκέφθηκε το Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αμυγδαλέζας και τα ΚΥΤ σε Μαλακάσα, Σάμο και Μυτιλήνη, επιθεωρώντας την ετοιμότητα υποδομών και παρουσιάζοντας το νέο επιχειρησιακό δόγμα φιλοξενίας. Συναντήθηκε επίσης με τους νεοτοποθετημένους διοικητές των δομών Υποδοχής και Ταυτοποίησης, δίνοντας κατευθύνσεις για τη χαρτογράφηση παράτυπων μεταναστών.Η ειδοποιός διαφορά με προηγούμενες περιόδους είναι η στοχευμένη εστίαση σε Αίγυπτο, Πακιστάν και Μπαγκλαντές, πέραν των παραδοσιακών επιστροφών προς Αλβανία και Γεωργία. Με αξιοποίηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας και διμερών συμφωνιών, η κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει τις παράτυπες ροές και να ενισχύσει την μεταναστευτική πολιτική της.