Πλεύρης: Το δόγμα στο μεταναστευτικό είναι φυλακή ή επιστροφή - Ο Τσίπρας δεν είναι απειλή για τη ΝΔ

«Εμείς κριτική στον κ. Τσίπρα θα κάνουμε. Η πραγματικότητα δεν είναι ύβρις. Το να πεις ότι με δυο νόμους που επέλεξε - νόμο Παρασκευόπουλου και αλλαγή ποινικού κώδικα - κατάφερε να χάσει σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας πλην των φυλακών. Η μόνη κάλπη που κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ τοκαι τοήταν η κάλπη των φυλακών. Για ποιον λόγο; Διότι έκανε ένα πλαίσιο για πρώτη φορά στα χρονικά, με νόμο που βγήκαν όλοι χωρίς ποσοτική και χωρίς ποιοτική διαβάθμιση. Κι άντε αυτό το έκανε για την αποσυμφόρηση. Το 2019 μια εβδομάδα πριν τις εκλογές έφερε ποινικό κώδικα και μείωσε τις ποινές στους βιαστές, στους δολοφόνους, στους τρομοκράτες».