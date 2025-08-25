Το 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, που ανακαινίζεται με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», επισκέφτηκε ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και τον διευθυντή του Γυμνασίου για τις εργασίες ανακαίνισης που γίνονται στο παλαιότερο σχολείο στον δήμο Ζωγράφου