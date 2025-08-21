Χρυσοχοΐδης: Η μεγαλύτερη τιμή στα θύματα της τρομοκρατίας είναι να υπερασπιζόμαστε τη Δημοκρατία
Χρυσοχοΐδης: Η μεγαλύτερη τιμή στα θύματα της τρομοκρατίας είναι να υπερασπιζόμαστε τη Δημοκρατία
Η ανάρτηση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη για τη διεθνή ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα τρομοκρατίας
Μήνυμα μνήμης και ευθύνης απέναντι στα θύματα της τρομοκρατίας και τις οικογένειές τους έστειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Σήμερα, στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στα αδικοχαμένα θύματα της τρομοκρατίας, στις οικογένειές τους που κουβαλούν για πάντα το βάρος της απώλειας, σε ανθρώπους που πλήρωσαν το τίμημα του μίσους και της βίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.
Ο ίδιος τόνισε ότι «η μεγαλύτερη τιμή στη μνήμη τους είναι να παραμείνουμε αφοσιωμένοι στο καθήκον μας: να διαφυλάσσουμε την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια κάθε πολίτη και να υπερασπιζόμαστε την Δημοκρατία».
Σημείωσε ακόμη πως «η τρομοκρατία σημάδεψε ζωές και οικογένειες, αλλά δεν μπόρεσε και δεν θα μπορέσει ποτέ να λυγίσει τις αξίες μας», υπογραμμίζοντας ότι «κρατάμε ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σκληρά για μια ασφαλή κοινωνία χωρίς βία και φόβο».
