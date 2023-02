Χατζηδάκης στο συνέδριο του Economist: Δεν θα συνεχιστεί η μείωση της ανεργίας, αν η Ελλάδα μπει σε αστάθεια

Κλείσιμο

«Παράλληλα, εισαγάγαμε, για πρώτη φορά, τα ελληνικά πανεπιστήμια στα προγράμματα κατάρτισης. Θα περιμέναμε μεγαλύτερη συμμετοχή από τα ΑΕΙ και τα ενθαρρύνουμε να προχωρήσουν στην κατεύθυνση αυτή. Επιπλέον, έχουν υλοποιηθεί συνεργασίες με διεθνείς κολοσσούς, όπως η Google, η Amazon, η Cisco και η Microsoft. Είναι πράγματα που θα θεωρούνταν αδιανόητα τα προηγούμενα χρόνια» προσέθεσε.Συνολικά, περισσότεροι από 700.000 εργαζόμενοι και άνεργοι θα συμμετάσχουν τα επόμενα χρόνια στα προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, με έμφαση στις πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες.Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι η τάση της τηλεργασίας, που ενισχύθηκε, λόγω της πανδημίας, επέτρεψε σε Έλληνες που είχαν φύγει στο εξωτερικό, να επιστρέψουν και να εργάζονται για ξένες επιχειρήσεις από τη χώρα μας, όπως και σε Έλληνες εργαζόμενους που παρέμειναν στη χώρα, να απασχολούνται σε εργοδότες εκτός Ελλάδος που προσφέρουν καλύτερες αποδοχές. «Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη γη, για να κατέβουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εργασίας και επεσήμανε: «Αν οι ελληνικές επιχειρήσεις θέλουν να προσελκύσουν αυτούς τους εργαζόμενους, θα πρέπει να τους πληρώσουν περισσότερο».Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, έδωσε έμφαση στο μεγαλύτερο πρόγραμμα κατάρτισης 120.000 ανέργων και 150.000 εργαζομένων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, που υλοποιεί η χώρα μας. Όπως είπε, στόχος είναι, έως το 2025, να έχουν αναβαθμίσει τις δεξιότητές τους 500.000 πολίτες.Μεταξύ άλλων, ο κ. Πρωτοψάλτης τόνισε τη σημασία των συμπράξεων μεταξύ του δημόσιου τομέα, του ιδιωτικού και της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργούν οι ελλείψεις δεξιοτήτων, ως απόρροια της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης.Παράλληλα, ο διοικητής της ΔΥΠΑ ανέφερε ότι, πλέον, αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες η ποιότητα και το αποτέλεσμα της κατάρτισης.Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Πρωτοψάλτης είπε ότι η ΔΥΠΑ έχει προχωρήσει στην αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.Στο Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023 και στη στρατηγική προτεραιότητα που έχει δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων, που διαπιστώνονται στην αγορά εργασίας, αναφέρθηκε ο Joost Korte, director-general, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL).Η Monica Verzola, vice-president, Lifelong Learning Platform (LLLP), δήλωσε ότι στόχος είναι να στηριχθεί η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και, στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να παίξει η διά βίου μάθηση.Τέλος, η El-lza Mohamedou, head, OECD Centre for Skills, διαπίστωσε ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων είναι παγκόσμιο και καθολικό ζήτημα. Προς την κατεύθυνση αυτή, όπως σημείωσε, μπορούν να συμβάλουν οι στοχευμένες πολιτικές και η διά βίου μάθηση, ενώ κρίνεται σκόπιμο να ενισχυθούν τα υφιστάμενα συστήματα εκπαίδευσης, να υπάρξουν συνέργειες μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και να αναπτυχθούν δημόσιες πολιτικές για την υποστήριξη ευάλωτων πολιτών.