Πλεύρης: Ένα δωρεάν self τεστ την επόμενη εβδομάδα σε όλο τον πληθυσμό

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τη στήριξη και τη συνδρομή όλων των πολιτικών δυνάμεων για την επιχείρηση ιχνηλάτισης την προσεχή εβδομάδα, με τη δωρεάν διάθεση, σε όλο τον πληθυσμό, ζήτησε ο υπουργός Υγείαςμιλώντας νωρίτερα στην ολομέλεια."Την επόμενη εβδομάδα, θα δοθεί ένα δωρεάν self test σε όλο τον πληθυσμό και είναι πολύ σημαντικό όλοι να βοηθήσουμε ώστε να κάνει το τεστ το δυνατό περισσότερος κόσμος, και εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι. Στην πραγματικότητα, μια εβδομάδα θα διατίθεται αυτό το τεστ, προκειμένου να μπορέσουμε να βρούμε έναν αριθμό κρουσμάτων. Με τον αυτοπεριορισμό και την καραντίνα που αυτά τα άτομα θα έχουν, και Χριστούγεννα θα μπορέσουν να κάνουν, αφού η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μετά από 10 με 15 ημέρες, και θα περιοριστεί η μετάδοση", είπε ο υπουργός που σημείωσε πάντως ότι τα κρούσματα από εβδομάδα σε εβδομάδα είναι λιγότερα και αυτό είναι στοιχείο που δημιουργεί την αισιοδοξία ότι "πάμε σε επιπεδοποίηση της πανδημίας".είπε πως όλες οι κλίνες ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα βρίσκονται στη διάθεση του ΕΚΑΒ, και αυτή τη στιγμή περισσότεροι απόαπό το ΕΣΥ νοσηλεύονται σε κλίνες ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα. "Προφανέστατα αυτές οι κλίνες ΜΕΘ αφορούν περιστατικά non covid, διότι σε μια ΜΕΘ δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα περιστατικά και covid και non covid", είπε ο κ. Πλεύρης.Απαντώντας στην κριτική για τους βαριά ασθενείς που βρίσκονται εκτός, ο υπουργός είπε πως "πράγματι, διασωληνώνεται και κόσμος εκτός ΜΕΘ, διασωληνώνεται όμως με τους όρους που προβλέπουν τα διεθνή πρωτόκολλα. Ασθενείς διασωληνώνονται κατά βάση σε χειρουργικές κλίνες, σε κλίνες ΜΑΦ ή σε ειδικές κλίνες που έχουν τεχνική υποστήριξη, υποστήριξη του υγειονομικού προσωπικού και τους αναπνευστήρες".Όλοι οι συμπολίτες μας δέχονται τη φροντίδα σε ένα ΕΣΥ το οποίο πιέζεται, είπε ο κ. Πλεύρης και προκάλεσε έναν βουλευτή που να έχει διατελέσει υπουργός Υγείας να πει ότι δεν υπήρχαν αναμονές για κλίνες ΜΕΘ στην προ πανδημίας εποχή.Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για τηνΥγείας, ο υπουργός Υγείας υπεραμύνθηκε των κεντρικών διαγωνισμών, γιατί θα είναι προς όφελος του δημοσίου, θα εξασφαλίζουν καλύτερες προσφορές, θα δώσουν τη δυνατότητα και στα περιφερειακά νοσοκομεία να προμηθεύονται σε καλύτερες τιμές. Όπως είπε, η ΕΚΑΠΥ με την νομική υπόσταση του ΝΠΙΔ θα δώσει δυνατότητες και ευελιξία για να τρέξουν ταχύτερα οι προμήθειες και θα υπάρχει καλύτερη τεχνοκρατική προσέγγιση για τα έργα του ΕΣΠΑ, τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που μέρος τους θα υλοποιηθεί με ΣΔΙΤ. Αλλά και η ίδια η ΕΚΑΠΥ θα μπορεί να είναι φορέας υλοποίησης έργων.Αναφερόμενος στις διατάξεις για τη φαρμακευτική δαπάνη, οείπε ότι θα τίθενται συγκεκριμένα κριτήρια στην επιτροπή διαπραγμάτευσης, όπως να υπολογίζεται το clow back και το rebate που θα προκαλούσε ένα φάρμακο, να υπολογίζεται ο όγκος κατανάλωσης στις άλλες χώρες της ΕΕ και η τιμή, και "ιδίως στα ακριβά και πατενταρισμένα φάρμακα να μπορεί η επιτροπή να ζητάει και τη χαμηλότερη τιμή, για να δούμε τελικά αν η έκπτωση την οποία ζητάμε είναι στο επίπεδο αυτό".Ο υπουργός εξήγησε ότι η κυβέρνηση φέρνει διάταξη ώστε η συνταγογράφηση στους ανασφάλιστους θα γίνεται σε δημόσιες δομές, διότι σήμερα που η συνταγογράφηση γίνεται και από ιδιώτες γιατρούς, η δαπάνη έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το παρελθόν.