Υπόθεση Novartis: Η Τουλουπάκη φέρεται να έστειλε παραπλανητικά έγγραφα στη Βουλή

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Συνεχίζεται με νέα επεισόδια το σίριαλ Novartis στην Ελλάδα, καθώς η εισαγγελέας διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη φέρεται να διαβίβασε στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ ΗΠΑ και Novartis, αλλά με ανεπίσημη μετάφραση παραπλανητικού εγγράφου!Στο διαβιβαστικό της Εισαγγελίας η κ. Τουλουπάκη μεταξύ άλλων αναφέρει «Σας διαβιβάζουμε συνημμένα δύο έγγραφα των δικαστικών αρχών των Η.Π.Α. με στοιχεία UNITED STATES DISTRICT COURT DISTRICT OF NEW JERSEY – Criminal No. 20-538 – και UNITED STATES DISTRICT COURT DISTRICT OF NEW JERSEY –CASE NO.20-cr-, τα οποία εστάλησαν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Υπηρεσίας μας την 25-6-2020 και ώρα 8.17 μ.μ. από το Νομικό Γραφείο της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα, γνωρίζοντας σας ότι έχουν ήδη διαβιβασθεί προς τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών για επίσημη μετάφραση τους»Ωστόσο στο ίδιο διαβιβαστικό η κ. Τουλουπάκη επιλέγει να κάνει ανεπίσημη μετάφραση σε συγκεκριμένες σελίδες του κειμένου από το δικαστήριο του Νιου Τζέρσι όπου ξεκίνησε η διαδικασία του συμβιβασμού και όχι στο τελικό κείμενο της επιτροπής κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών με βάση το οποίο ολοκληρώθηκε η εξωδικαστική συμφωνία της εταιρείας με την Ηνωμένες Πολιτείες.Δείτε τα έγγραφα:Η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας ήταν άμεση. Όπως ανέφεραν κοινοβουλευτικά στελέχη της ΝΔ, η επιλεκτική μετάφραση συγκεκριμένου τμήματος των εγγράφων που έστειλαν οι ΗΠΑ, έγινε σκοπίμως, προκειμένου να στηριχθεί το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ περί εμπλοκής πολιτικών προσώπων στην υπόθεση. Μέλος της προανακριτικής σχολιάζοντας την κίνηση Τουλουπάκη παρατηρούσε ότι «λειτουργεί ήδη ως κατηγορούμενη που προστατεύει τον εαυτό της παρά ως Εισαγγελέας Διαφθοράς». Το κείμενο αυτό, με εσκεμμένα λανθασμένη μετάφραση επιχειρεί να εμφανίσει ως «κρατικούς αξιωματούχους» όσους ενεπλάκησαν στο σκάνδαλο που έληξε με συμβιβασμό, χωρίς να έχει αποδειχθεί η εμπλοκή πολιτικών προσώπων.Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Ανδρέας Λοβέρδος μιλώντας στο Action 24 το βράδυ της Παρασκευής, επεσήμανε ότι η Ελένη Τουλουπάκη «στέλνει παραπλανητικά έγγραφα στη Βουλή και θα δώσει λόγο και γι' αυτό για την παραπλάνηση του Κοινοβουλίου». ΣΥΡΙΖΑ με νέο on paper την Παρασκευή, υποστήριξε:«Η ΝΔ μέσα στον πανικό της προσπαθεί να πείσει πως στις ΗΠΑ η Novartis πληρώνει 310 εκατ. ευρώ ομολογώντας το σκάνδαλο την περίοδο 2012-2015 στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα είναι σκευωρία.Προσπαθεί να αποκρύψει ότι ο συμβιβασμός της αποτελεί, σύμφωνα με το ίδιο το κείμενο των δικαστικών Αρχών των ΗΠΑ, παραδοχή για επηρεασμό της ελληνικής κυβέρνησης την περίοδο 2012-2015 στις αποφάσεις της για τα φάρμακα της Novartis και προσπαθεί να μιλήσει μόνο για το σκέλος των γιατρών.Προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από το γεγονός ότι το κείμενο του συμβιβασμού δεν αναφέρεται ονομαστικά σε πολιτικά πρόσωπα. Ο συμβιβασμός της Novartis με τις ΗΠΑ δεν έχει σχέση με το ποιος διέπραξε τα εγκλήματα στην Ελλάδα, αλλά με το δεδομένο ότι διαπράχθησαν, Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν ερευνά ούτε θα μπορούσε να ερευνά την ευθύνη ξένων πολιτών για εγκλήματα που τελέστηκαν σε άλλη χώρα, δηλαδή την Ελλάδα, αλλά μονάχα τη ζημία του αμερικανικού Δημοσίου.Και φυσικά, η ΝΔ έχει το θράσος να κρύβεται πίσω από το αυτονόητο πλέον αίτημα για αποζημίωση, μετά και την ομολογία της Novartis για διαφθορά στην Ελλάδα.Στις ΗΠΑ η δίωξη κατά της Novartis κινήθηκε με βάση τις διατάξεις του Νόμου κατά της Δωροδοκίας και Περί Αλλοδαπών Πρακτικών Διαφθοράς(FCPA/1977).Ο νόμος αυτός, εξαιτίας του οποίου εξαναγκάστηκε σε συμβιβασμό η Novartis, παραδεχόμενη τη διαφθορά στην Ελλάδα, αφορά στην περίπτωση “χρηματισμού ξένων κρατικών αξιωματούχων”. Πέραν του αυτονόητου, ότι δηλαδή ο ίδιος ο νόμος που βασίστηκαν οι ΗΠΑ αναφέρεται σε χρηματισμό ξένων κρατικών αξιωματούχων, εάν δεν βρίσκονταν σοβαρές αποδείξεις από την έρευνα των αμερικανικών Αρχών, για ποιο λόγο η Novartis να εξαναγκαστεί σε έναν πρωτοφανή συμβιβασμό και να πληρώσει 345 εκατ. δολάρια;Εξάλλου, στην ίδια η συμφωνία για την παύση δίωξης κατά της Novartis, που δημοσιοποιήθηκε από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Νιου Τζέρσεϊ αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σελίδα 15 πως "προέτρεψε αλλοδαπούς (Έλληνες εν προκειμένω) αξιωματούχους να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους προς μία αλλοδαπή (εν προκειμένω την ελληνική) κυβέρνηση και Αρχές και υπηρεσίες για να επιδράσει και να επηρεάσει με αυτόν τον τρόπο ενέργειες και αποφάσεις της κυβέρνησης, Αρχών και υπηρεσιών, ώστε να βοηθήσει τη Novartis HELLAS στην απόκτηση και διατήρηση επιχειρηματικού οφέλους κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της". Θυμίζουμε στη ΝΔ ότι η μόνη απόφαση που λαμβάνει μία κυβέρνηση, για να μπορεί να επηρεαστεί, είναι ο καθορισμός της πολιτικής για το φάρμακο και η τιμολόγησή τους.Στο πλαίσιο λοιπόν του εξωδικαστικού συμβιβασμού η Novartis αποδέχθηκε να πληρώσει πρόστιμο (λόγω ποινικών ευθυνών) 233,9 εκατομμυρίων δολαρίων στο Αμερικανικό Κράτος (Υπουργείο Δικαιοσύνης) και 128 εκ. δολαρίων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για αθέμιτες και παράνομες πρακτικές που ακολούθησε τα έτη 2012-2015 στην Ελλάδα, όταν δηλαδή ήταν η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά, παραδεχόμενη επηρεασμό της ελληνικής κυβέρνησης στις αποφάσεις της για τα φάρμακα της Novartis.Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα δεν μπορούσε να ασκηθεί αγωγή, καθόσον η έρευνα για τις παράνομες τιμολογήσεις αλλά και εν γένει τις παράνομες πρακτικές της Novartis δεν είχε περαιωθεί ούτε στην Ελλάδα, ούτε στις ΗΠΑ, είναι σε εξέλιξη η ποινική προκαταρκτική εξέταση και φυσικά η Novartis ουδέποτε μέχρι προχθές είχε ομολογήσει την ενοχή της για διαφθορά στην Ελλάδα.Με αυτά τα δεδομένα, οποιαδήποτε αγωγή ασκούνταν θα ήταν αδύναμη, με ανεπαρκή στοιχεία και ουσιαστικά με μηδαμινές πιθανότητες ευδοκίμησης σε εκείνη την περίοδο.Σήμερα λοιπόν η ΝΔ το μόνο που έχει κάνει είναι να επαίρεται για το αυτονόητο: Ότι, αφού η Novartis ομολόγησε διαφθορά στην Ελλάδα και πληρώνει στις ΗΠΑ 310 εκατ. δολάρια για αυτό, θα ζητήσει αποζημίωση από την ελβετική πολυεθνική».