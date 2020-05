«Ύμνοι» για την Ελλάδα από το Brookings: «Ηρωική» η ηγεσία Μητσοτάκη - Πήραμε αποφάσεις πολύ γρήγορα, είπε ο πρωθυπουργός

Brookings President John R. Allen: Back in February @PrimeministerGR was clear to cabinet "money can be recreated, but we cannot bring back the lost lives." We applaud heroic leadership. Watch: https://t.co/7zk0Yj45HL #COVIDReopening — Brookings FP (@BrookingsFP) May 27, 2020

UVA @presjimryan: @PrimeministerGR succeeded in containing spread of COVID-19 in his country. Especially interested in how prime minister thinking about reopening Greece just as tourist season is getting started. https://t.co/7zk0Yj45HL #COVIDReopening — Brookings FP (@BrookingsFP) May 27, 2020

.@PrimeministerGR: Proud we have used this crisis to change the image of the country. Greece was just coming out of a 10 year crisis, with a national health system under a lot of pressure, older population.



Watch: https://t.co/7zk0Yj45HL #COVIDReopening pic.twitter.com/JIDnJ0k39n — Brookings FP (@BrookingsFP) May 27, 2020

Προλογίζοντας τον κ., ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Brookings,, καθώς και ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια,, «αποθέωσαν» τις επιδόσεις της ελληνικής κυβέρνησης.Ο κ. Άλεν, στρατηγός εν αποστρατεία των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, τόνισε μάλιστα πως «η θαρραλέα δράση και η ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν προκαλέσει τον θαυμασμό στις ΗΠΑ και αλλού στον κόσμο. Στρέφουμε το βλέμμα μας στην Ελλάδα για έμπνευση».«Μέσα σε δέκα μήνες από την εκλογή του ως πρωθυπουργού, κατάφερε να φέρει την Ελλάδα στο προσκήνιο της αποτελεσματικής και αποφασιστικής ηγεσίας και να κρατήσει άγνωστο πόσες χιλιάδες ανθρώπους ασφαλείς και υγιείς» ανέφερε ακόμη για τον κ. Μητσοτάκη.Με τη σειρά του, ο πρωθυπουργός ανέλυσε τους τέσσερις τρόπους, με τους οποίους η Ελλάδα πέτυχε να αντιμετωπίσει με επιτυχία μέχρι στιγμής την. Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε και τους δύο για τα επαινετικά τους λόγια και είπε ότι αισθάνεται ιδιαίτερα περήφανος που «πετύχαμε να αξιοποιήσουμε την κρίση, για ν' αλλάξουμε την εικόνα της χώρας».Οιτης επιτυχημένης διαχείρισης των τελευταίων τριών μηνών, όπως τους παρουσίασε στην ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης, είναι οι ακόλουθοι:Πρώτον, «πήραμε τις αποφάσεις πολύ γρήγορα», όπως είπε. «Τα μοντέλα μας λένε ότι, αν είχαμε καθυστερήσει, η τροχιά της επιδημίας θα ήταν τελείως διαφορετική» υπογράμμισε, υπενθυμίζοντας ότι, όταν έλαβε τις αρχικές αποφάσεις, όπως π.χ. την, πολλοί είχαν αντιδράσει.Δεύτερον, «επικοινωνήσαμε πολύ καθαρά και κερδίσαμε την εμπιστοσύνη των πολιτών» είπε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι την επικοινωνία ανέλαβαν ο επικεφαλής της επιτροπής των επιδημιολόγων και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ενώ δήλωσε «έκπληκτος» που οι πολίτες ακολούθησαν τις οδηγίες πιστά. «Ήταν μια συλλογική επιτυχία» η αντιμετώπιση του κορωνοϊού, υπογράμμισε.Τρίτος άξονας, όπως τον παρουσίασε στην ομιλία του στο Brookings ο κ. Μητσοτάκης, ήταν η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η αύξηση τωνκαι η προμήθεια προστατευτικού υλικού στους γιατρούς και τους νοσηλευτές. «Δεν χάσαμε ούτε έναν επαγγελματία του συστήματος υγείας από τον κορωνοϊό» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.Ο τέταρτος και τελευταίος άξονας ήταν η προστασία των πιο αδύναμων. «Από την πρώτη ημέρα είπαμε ότι θα προστατέψουμε τους ηλικιωμένους, επικοινωνήσαμε το μήνυμά μας καθαρά στο πιο ευάλωτο κομμάτι του πληθυσμού -λόγω υποκείμενων νοσημάτων, κ.λπ.- ενώ δεν είχαμε ούτε ένα θάνατο στα δημόσια γηροκομεία της χώρας» τόνισε ακόμη ο πρωθυπουργός.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς και στον, λέγοντας πως η χώρα θα υποδεχθεί τουρίστες από την 1η Ιουλίου, αρχικά από τις χώρες που έχουν παρόμοια επιδημιολογικά χαρακτηριστικά.Ως προς την, παραδέχθηκε ότι «η επανέναρξη είναι πιο δύσκολη από το κλείσιμο» και τόνισε ότι πρώτη του προτεραιότητα είναι η προστασία της εργασίας.