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Έλενα Κρεμλίδου: Αναβλήθηκε η δίκη του αστυνομικού για την υπόθεση revenge porn – «Θα είμαι εδώ για κάθε δικαστήριο»
Έλενα Κρεμλίδου: Αναβλήθηκε η δίκη του αστυνομικού για την υπόθεση revenge porn – «Θα είμαι εδώ για κάθε δικαστήριο»
Η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό μετατέθηκε για τις 10 Φεβρουαρίου 2027 – Ο 36χρονος αστυνομικός είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε δύο χρόνια φυλάκισης με αναστολή και πρόστιμο 5.000 ευρώ
Στο Εφετείο της Πάτρας επέστρεψε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου η υπόθεση revenge porn με θύμα την Έλενα Κρεμλίδου και κατηγορούμενο έναν εν ενεργεία αστυνομικό. Η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, μετά την έφεση που άσκησε η πλευρά του κατηγορουμένου, αναβλήθηκε τελικά για τις 10 Φεβρουαρίου 2027.
Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2025, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πατρών είχε κρίνει ένοχο τον 36χρονο αστυνομικό, χωρίς να του αναγνωρίσει ελαφρυντικά, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή και χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, για τη διαρροή προσωπικού υλικού της γνωστής influencer στο διαδίκτυο.
Η Έλενα Κρεμλίδου βρέθηκε για ακόμη μία φορά στην Πάτρα, τονίζοντας πως θα συνεχίσει να διεκδικεί τα δικαιώματά της και να βρίσκεται στο πλευρό κάθε γυναίκας που έχει βιώσει αντίστοιχη κατάσταση.
«Είμαι εδώ στην Πάτρα για μια ακόμα φορά. Θα είμαι εδώ για κάθε δικαστήριο μέχρι η τροπή να αλλάξει μεριά. Θα είμαι εδώ για όλα τα νόμιμά μου δικαιώματα απέναντι στην προσωπική μου ζωή και απέναντι στο προσωπικό μου υλικό, όπου υπήρχαν άνθρωποι που νόμιζαν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν με αυτό. Αλλά είμαι εδώ για να αντισταθώ σε όλο αυτό και να βοηθήσω και τις υπόλοιπες που έχουν υπάρξει θύμα μιας αντίστοιχης κατάστασης», δήλωσε η Έλενα Κρεμλίδου στο protothema.gr.
Η υπόθεση θα συνεχιστεί στις 10 Φεβρουαρίου 2027, με την Έλενα Κρεμλίδου να δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τον δικαστικό της αγώνα.
Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2025, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πατρών είχε κρίνει ένοχο τον 36χρονο αστυνομικό, χωρίς να του αναγνωρίσει ελαφρυντικά, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή και χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, για τη διαρροή προσωπικού υλικού της γνωστής influencer στο διαδίκτυο.
Η Έλενα Κρεμλίδου βρέθηκε για ακόμη μία φορά στην Πάτρα, τονίζοντας πως θα συνεχίσει να διεκδικεί τα δικαιώματά της και να βρίσκεται στο πλευρό κάθε γυναίκας που έχει βιώσει αντίστοιχη κατάσταση.
«Είμαι εδώ στην Πάτρα για μια ακόμα φορά. Θα είμαι εδώ για κάθε δικαστήριο μέχρι η τροπή να αλλάξει μεριά. Θα είμαι εδώ για όλα τα νόμιμά μου δικαιώματα απέναντι στην προσωπική μου ζωή και απέναντι στο προσωπικό μου υλικό, όπου υπήρχαν άνθρωποι που νόμιζαν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν με αυτό. Αλλά είμαι εδώ για να αντισταθώ σε όλο αυτό και να βοηθήσω και τις υπόλοιπες που έχουν υπάρξει θύμα μιας αντίστοιχης κατάστασης», δήλωσε η Έλενα Κρεμλίδου στο protothema.gr.
Η υπόθεση θα συνεχιστεί στις 10 Φεβρουαρίου 2027, με την Έλενα Κρεμλίδου να δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τον δικαστικό της αγώνα.
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