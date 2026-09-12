Η Σελίν Ντιόν επέστρεψε στη σκηνή μετά από έξι χρόνια απουσίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Σελίν Ντιόν Συναυλίες Παρίσι

Η Σελίν Ντιόν επέστρεψε στη σκηνή μετά από έξι χρόνια απουσίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η 58χρονη τραγουδίστρια έδινε τα προηγούμενα χρόνια τη δική της μάχη με μια σπάνια νευρολογική ασθένεια που την ανάγκασε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση

Η Σελίν Ντιόν επέστρεψε στη σκηνή μετά από έξι χρόνια απουσίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
6 ΣΧΟΛΙΑ
Η Σελίν Ντιόν ξεκίνησε απόψε, φανερά συγκινημένη, την πρώτη από τις 26 συναυλίες που θα δώσει, σηματοδοτώντας έτσι την επιστροφή της στη σκηνή έπειτα από απουσία άνω των έξι ετών.

Φορώντας ένα μαύρο στράπλες φόρεμα, η Καναδή ντίβα με τις πάνω από 260 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ ξεκίνησε το σόου με το τραγούδι της «On ne change pas». Κυριευμένη από συγκίνηση, σταμάτησε για λίγη ώρα να τραγουδάει, με τους 30.000 θεατές στο Plenitude Arena, κοντά στο Παρίσι, να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά της στο τέλος του πρώτου αυτού κομματιού.



Οι εμφανίσεις της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι είναι sold-out.

Η 58χρονη τραγουδίστρια έδινε τα προηγούμενα χρόνια τη δική της μάχη με μια σπάνια νευρολογική ασθένεια που την ανάγκασε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Μέσα στους επόμενους οκτώ μήνες έχει προγραμματίσει να δώσει συνολικά 26 συναυλίες.

Το 2022, η ίδια είχε ανακοινώσει πως έπασχε από το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου (stiff person syndrome), μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία και σπασμούς, και έκτοτε αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας. Έκανε μόνο μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, όπου τραγούδησε Εντίθ Πιαφ από τον Πύργο του Άιφελ, φορώντας μια αστραφτερή δημιουργία του Dior.

Κλείσιμο

Δείτε φωτογραφίες από το Reuters 

Η Σελίν Ντιόν επέστρεψε στη σκηνή μετά από έξι χρόνια απουσίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Σελίν Ντιόν επέστρεψε στη σκηνή μετά από έξι χρόνια απουσίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Σελίν Ντιόν επέστρεψε στη σκηνή μετά από έξι χρόνια απουσίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης