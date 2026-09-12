Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Η Σελίν Ντιόν επέστρεψε στη σκηνή μετά από έξι χρόνια απουσίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η 58χρονη τραγουδίστρια έδινε τα προηγούμενα χρόνια τη δική της μάχη με μια σπάνια νευρολογική ασθένεια που την ανάγκασε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση
Φορώντας ένα μαύρο στράπλες φόρεμα, η Καναδή ντίβα με τις πάνω από 260 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ ξεκίνησε το σόου με το τραγούδι της «On ne change pas». Κυριευμένη από συγκίνηση, σταμάτησε για λίγη ώρα να τραγουδάει, με τους 30.000 θεατές στο Plenitude Arena, κοντά στο Παρίσι, να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά της στο τέλος του πρώτου αυτού κομματιού.
Céline Dion entame son tout premier concert à Paris— ActuaReview (@BRICEOFFICIEL89) September 12, 2026
Elle termine son premier titre « On ne change pas » très émue.#celinedion pic.twitter.com/0UpkAf8Z41
Οι εμφανίσεις της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι είναι sold-out.
Η 58χρονη τραγουδίστρια έδινε τα προηγούμενα χρόνια τη δική της μάχη με μια σπάνια νευρολογική ασθένεια που την ανάγκασε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Μέσα στους επόμενους οκτώ μήνες έχει προγραμματίσει να δώσει συνολικά 26 συναυλίες.
Céline Dion cries as she takes the stage in Paris for her first headlining performance in six years pic.twitter.com/bLDtqinDK7— Variety (@Variety) September 12, 2026
@celinedion interprète « Destin » à la Plénitude Arena ✨ @Le_Figaro @Figaro_Culture pic.twitter.com/jmmih7zAvy— Charles Boutin (@btncharles_) September 12, 2026
🚨EMOÇÃO: CELINE DION VOLTA AOS PALCOS— Muka 🎙️ (@falamuka) September 12, 2026
Cantora acaba de estrear seu novo show em Paris. Ela se apresenta nesse momento na capital francesa, após hiato de seis anos em que esteve cuidado de problemas de saúde. A artista chorou logo no início da apresentação. Lindo vê-la voltar… pic.twitter.com/iJwotMHOtn
Caralhooooooooooooooooooo, é Celine dion porraaaaaaaa #celinedion pic.twitter.com/fkuUGan3fi— ˢᵃʰ 🐾 (@sahspaniic) September 12, 2026
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