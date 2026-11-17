Νέος γύρος διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία: Στο Βερολίνο Γουίτκοφ και Κούσνερ, στην Κίνα ο Τραμπ με Πούτιν και Σι
Νέος γύρος διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία: Στο Βερολίνο Γουίτκοφ και Κούσνερ, στην Κίνα ο Τραμπ με Πούτιν και Σι
Στόχος των συνομιλιών η διαμόρφωση εγγυήσεων ασφαλείας και σχεδίου οικονομικής ανοικοδόμησης της Ουκρανίας – Η Ουάσινγκτον ζήτησε από τη Μόσχα προτάσεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια
Νέα διπλωματική πρωτοβουλία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους ειδικούς απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, να σχεδιάζουν συνάντηση με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να εξετάσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο και ένα σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης της χώρας μετά τον πόλεμο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, τον οποίο επικαλείται το Axios.
Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη στο Βερολίνο, μία εβδομάδα αφότου οι Γουίτκοφ και Κούσνερ κάλεσαν τη Ρωσία να καταθέσει προτάσεις για ένα μεταπολεμικό πλαίσιο ασφάλειας στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια παράλληλη προσπάθεια, η οποία, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, αποσκοπεί στη δημιουργία των προϋποθέσεων για τον τερματισμό της σύγκρουσης.
Την ίδια ημέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί στην Κίνα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε τη Δευτέρα ότι αναμένει να συζητήσει με τους δύο ηγέτες τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Οι δύο στενοί συνεργάτες του Τραμπ βρίσκονται σε τακτική επικοινωνία με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, ενώ παράλληλα συνεχίζουν τις επαφές τους με τη Μόσχα. Ο ίδιος αξιωματούχος περιέγραψε τη συνάντηση στο Βερολίνο και την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα ως μέρη μιας συντονισμένης διπλωματικής προσπάθειας.
Για την πορεία των διαπραγματεύσεων σχετικά με την Ουκρανία έχουν ενημερωθεί ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ, οι οποίοι συνοδεύουν τον Τραμπ στην Κίνα.
Την περασμένη εβδομάδα, το Axios αποκάλυψε ότι η Ουάσινγκτον είχε ζητήσει από τη Ρωσία να παρουσιάσει πρόταση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, η οποία θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα από την πλευρά της Μόσχας για την αποκλιμάκωση των εντάσεων. Ωστόσο, πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν με έντονο σκεπτικισμό το ενδεχόμενο η Ρωσία να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία.
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι ΗΠΑ ήλπιζαν πως η χαλάρωση των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραχωρήσεις από τη Μόσχα. Παρά την προσπάθεια αυτή, ο Πούτιν εξακολούθησε να απορρίπτει την κατάπαυση του πυρός.
Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ υποστήριξαν ότι η Μόσχα έχει συμφωνήσει να δοθεί στην Ευρώπη θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, ο Γιούρι Ουσακόφ διέψευσε τη Δευτέρα ότι έχει επιτευχθεί τέτοια συμφωνία, αναδεικνύοντας τις διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας ως προς τη διαδικασία των ειρηνευτικών συνομιλιών.
Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη στο Βερολίνο, μία εβδομάδα αφότου οι Γουίτκοφ και Κούσνερ κάλεσαν τη Ρωσία να καταθέσει προτάσεις για ένα μεταπολεμικό πλαίσιο ασφάλειας στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια παράλληλη προσπάθεια, η οποία, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, αποσκοπεί στη δημιουργία των προϋποθέσεων για τον τερματισμό της σύγκρουσης.
Την ίδια ημέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί στην Κίνα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε τη Δευτέρα ότι αναμένει να συζητήσει με τους δύο ηγέτες τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Εγγυήσεις ασφαλείας και ανοικοδόμηση στο τραπέζιΣύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, βασικός στόχος της συνάντησης στο Βερολίνο είναι η επεξεργασία εγγυήσεων ασφαλείας που θα αποτρέπουν μελλοντικές ρωσικές επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας, καθώς και η διαμόρφωση σχεδίων για την ανοικοδόμηση της ουκρανικής οικονομίας.
Οι δύο στενοί συνεργάτες του Τραμπ βρίσκονται σε τακτική επικοινωνία με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, ενώ παράλληλα συνεχίζουν τις επαφές τους με τη Μόσχα. Ο ίδιος αξιωματούχος περιέγραψε τη συνάντηση στο Βερολίνο και την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα ως μέρη μιας συντονισμένης διπλωματικής προσπάθειας.
Για την πορεία των διαπραγματεύσεων σχετικά με την Ουκρανία έχουν ενημερωθεί ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ, οι οποίοι συνοδεύουν τον Τραμπ στην Κίνα.
Οι επαφές με τον Πούτιν και το αίτημα των ΗΠΑ προς τη ΜόσχαΟι Γουίτκοφ και Κούσνερ συναντήθηκαν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα την περασμένη Πέμπτη, ενώ τη Δευτέρα είχαν νέα επικοινωνία με τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσακόφ, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα στις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο.
Την περασμένη εβδομάδα, το Axios αποκάλυψε ότι η Ουάσινγκτον είχε ζητήσει από τη Ρωσία να παρουσιάσει πρόταση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, η οποία θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα από την πλευρά της Μόσχας για την αποκλιμάκωση των εντάσεων. Ωστόσο, πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν με έντονο σκεπτικισμό το ενδεχόμενο η Ρωσία να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία.
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι ΗΠΑ ήλπιζαν πως η χαλάρωση των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραχωρήσεις από τη Μόσχα. Παρά την προσπάθεια αυτή, ο Πούτιν εξακολούθησε να απορρίπτει την κατάπαυση του πυρός.
Διαφωνία για τη συμμετοχή της Ευρώπης στις διαπραγματεύσειςΈνα από τα βασικά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά είναι εάν οι ευρωπαϊκές χώρες θα συμμετάσχουν απευθείας στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.
Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ υποστήριξαν ότι η Μόσχα έχει συμφωνήσει να δοθεί στην Ευρώπη θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, ο Γιούρι Ουσακόφ διέψευσε τη Δευτέρα ότι έχει επιτευχθεί τέτοια συμφωνία, αναδεικνύοντας τις διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας ως προς τη διαδικασία των ειρηνευτικών συνομιλιών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα