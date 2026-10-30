H Μάργκαρετ Κουάλεϊ και ο Τζακ Αντόνοφ υπέβαλαν αίτηση διαζυγίου
H Μάργκαρετ Κουάλεϊ και ο Τζακ Αντόνοφ υπέβαλαν αίτηση διαζυγίου
H είδηση ότι η ηθοποιός και ο τραγουδιστής αποφάσισαν να τερματίσουν τον γάμο τους είχε γίνει γνωστή τον Ιούλιο
Αίτηση διαζυγίου υπέβαλαν η Μάργκαρετ Κουάλεϊ και ο Τζακ Αντόνοφ έπειτα από τρία χρόνια γάμου. Σύμφωνα με την Daily Mail, η ηθοποιός και ο τραγουδιστής κατέθεσαν επισήμως τα σχετικά έγγραφα την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.
Οι δυο τους ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2021 και παντρεύτηκαν δύο χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο του 2023. Η είδηση ότι αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους έγινε γνωστή τον περασμένο Ιούλιο.
Οι φήμες για κρίση στον γάμο τους άρχισαν, όταν ο Αντόνοφ εμφανίστηκε στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι, το περασμένο καλοκαίρι, συνοδευόμενος από την αδελφή του αντί για τη σύζυγό του. Εκείνη την περίοδο, η Κουόλι συμμετείχε στα γυρίσματα της ταινίας «Possession».
Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι η ηθοποιός είχε διαγράψει αθόρυβα από το Instagram τις φωτογραφίες του γάμου τους. Η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνιση της Κουάλεϊ και του Αντόνοφ ήταν στην τελετή απονομής των βραβείων Grammy, τον Φεβρουάριο του 2026, όπου είχαν εμφανιστεί ιδιαίτερα διαχυτικοί μεταξύ τους.
Το 2024, η Μάργκαρετ Κουάλεϊ είχε αποκαλύψει ότι ερωτεύτηκε τον Αντόνοφ από την πρώτη στιγμή που τον γνώρισε. Σε συνέντευξή της στο Elle UK, είχε αναφερθεί στις πρώτες ημέρες της σχέσης τους, αποκαλύπτοντας ότι μόλις δύο εβδομάδες μετά τη γνωριμία τους ήξερε ήδη ότι ήθελε να τον παντρευτεί.
Μάλιστα, είχε εκμυστηρευτεί την πεποίθησή της στη δημιουργική διευθύντρια της Chanel, Βιρζινί Βιάρ, κατά τη διάρκεια επίδειξης υψηλής ραπτικής του οίκου το καλοκαίρι του 2021. «Είχα γνωρίσει τον Τζακ περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα, αλλά τον είχα ερωτευτεί παράφορα από την πρώτη στιγμή. Είχα μια απόλυτη βεβαιότητα μέσα μου ότι αυτός ήταν ο άνθρωπος που θα παντρευόμουν». Πράγματι, η Κουάλεϊ και ο Αντόνοφ παντρεύτηκαν στις 19 Αυγούστου 2023, σχεδόν ακριβώς δύο χρόνια μετά από εκείνη την πρόβλεψή της.
Από την πλευρά του, ο Αντόνοφ είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στην εκπομπή «The Howard Stern Show» του SiriusXM ότι γνώριζε πως θα παντρευόταν την Κουόλι από το πρώτο δευτερόλεπτο που τη συνάντησε σε ένα πάρτι το 2021. «Την είδα και ήταν σαν μια γαμ...νη ρομαντική ταινία της Hallmark που μοιάζει απίστευτη. Όταν τη γνώρισα, άρχισα να φαντάζομαι πράγματα που δεν είχα φανταστεί ποτέ ξανά, όπως ο γάμος», είχε δηλώσει.
Οι δυο τους ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2021 και παντρεύτηκαν δύο χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο του 2023. Η είδηση ότι αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους έγινε γνωστή τον περασμένο Ιούλιο.
Οι φήμες για κρίση στον γάμο τους άρχισαν, όταν ο Αντόνοφ εμφανίστηκε στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι, το περασμένο καλοκαίρι, συνοδευόμενος από την αδελφή του αντί για τη σύζυγό του. Εκείνη την περίοδο, η Κουόλι συμμετείχε στα γυρίσματα της ταινίας «Possession».
Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι η ηθοποιός είχε διαγράψει αθόρυβα από το Instagram τις φωτογραφίες του γάμου τους. Η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνιση της Κουάλεϊ και του Αντόνοφ ήταν στην τελετή απονομής των βραβείων Grammy, τον Φεβρουάριο του 2026, όπου είχαν εμφανιστεί ιδιαίτερα διαχυτικοί μεταξύ τους.
Jack Antonoff, 42, and Margaret Qualley, 32, file for divorce after three years of marriage https://t.co/jJq7jxmaW9— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 30, 2026
Μάλιστα, είχε εκμυστηρευτεί την πεποίθησή της στη δημιουργική διευθύντρια της Chanel, Βιρζινί Βιάρ, κατά τη διάρκεια επίδειξης υψηλής ραπτικής του οίκου το καλοκαίρι του 2021. «Είχα γνωρίσει τον Τζακ περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα, αλλά τον είχα ερωτευτεί παράφορα από την πρώτη στιγμή. Είχα μια απόλυτη βεβαιότητα μέσα μου ότι αυτός ήταν ο άνθρωπος που θα παντρευόμουν». Πράγματι, η Κουάλεϊ και ο Αντόνοφ παντρεύτηκαν στις 19 Αυγούστου 2023, σχεδόν ακριβώς δύο χρόνια μετά από εκείνη την πρόβλεψή της.
Από την πλευρά του, ο Αντόνοφ είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στην εκπομπή «The Howard Stern Show» του SiriusXM ότι γνώριζε πως θα παντρευόταν την Κουόλι από το πρώτο δευτερόλεπτο που τη συνάντησε σε ένα πάρτι το 2021. «Την είδα και ήταν σαν μια γαμ...νη ρομαντική ταινία της Hallmark που μοιάζει απίστευτη. Όταν τη γνώρισα, άρχισα να φαντάζομαι πράγματα που δεν είχα φανταστεί ποτέ ξανά, όπως ο γάμος», είχε δηλώσει.
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