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Τζέιμς Καφετζής: Νόμιζα ότι ήμουν υγιής και τώρα είμαι καρδιακός, ευπαθής ομάδα
Τζέιμς Καφετζής: Νόμιζα ότι ήμουν υγιής και τώρα είμαι καρδιακός, ευπαθής ομάδα
Θα χαιρετούσα, 30 χρονών παλικάρι, θα με βγάζανε ότι έπαιρνα πράγματα και έπαθα καρδιακό, είπε ο πρώην παίκτης του Survivor, ο οποίος μοιράστηκε με τον κόσμο το πρόβλημα με την υγεία του
Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει μοιράστηκε με τον κόσμο ο Τζέιμς Καφετζής με ένα βίντεο στα social media.
Ο πρώην παίκτης του Survivor, ο οποίος διαγνώστηκε με περικαρδίτιδα, ανέφερε ότι όλα ξεκίνησαν από έναν προληπτικό έλεγχο. Αν και δεν είχε εμφανίσει ποτέ κάποιο σύμπτωμα ή ενόχληση, ενημερώθηκε ότι έχει πρόβλημα με την καρδιά του. Η γιατρός του μάλιστα του εξήγησε ότι αν είχε πραγματοποιήσει προγραμματισμένο ταξίδι για καταδύσεις, θα κινδύνευε να χάσει τη ζωή του.
Μέσα από το βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο TikTok, ο Τζέιμς Καφετζής, είπε αρχικά στους διαδικτυακούς του ακόλουθους: «Λοιπόν γύρισα τώρα από τον καρδιολόγο, χωρίς να έχω κάτι. Γιατί εντάξει είμαι 29 θα γίνω 30 αυτόν τον μήνα, βρ...παππούς, ας πάω να κάνω ένα check up. Πάω να κάνω αυτό το check up, κάθομαι, μου κάνει εκεί διάφορα και με ρωτάει “πρέπει να πονούσες πολύ για να ήρθες”. Λέω “όχι τι εννοείτε, για check up ήρθα”.
Στη συνέχεια, περιέγραψε τη στιγμή που ενημερώθηκε για το πρόβλημα της υγείας του: «Μου λέει “έχεις περικαρδίτιδα, και όχι μόνο έχεις περικαρδίτιδα, έχεις 1,5 ml υγρό γύρω από την καρδιά σου που εμείς ξεκινάμε θεραπεία σε κάποιον που έχει 0,3 ml, δηλαδή εσύ έχεις 5 φορές πάνω από το όριο για να ξεκινήσουμε θεραπεία και δεν έχεις καν συμπτώματα”. Δηλαδή αν συνέχιζε αυτό χωρίς συμπτώματα, αυτό τι γίνεται; Αυτό το υγρό ασβεστώνεται γύρω από την καρδιά και γίνεται πέτρα και φιλάκια ρουφηχτά».
Δείτε το βίντεο
Ο πρώην παίκτης του Survivor διευκρίνισε ότι δεν είχε παρουσιάσει κανένα σύμπτωμα και πως θεωρούσε ότι ήταν απολύτως υγιής. Ωστόσο, όπως του εξήγησε η γιατρός του, αν πραγματοποιούσε το προγραμματισμένο ταξίδι του για καταδύσεις χωρίς να έχει εντοπιστεί το πρόβλημα, θα μπορούσε να χάσει τη ζωή του.
Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Θα χαιρετούσα. Εγώ εν τω μεταξύ κόκκαλο. Της λέω εγώ σε ένα μήνα έχω κλείσει να πάω ταξίδι να κάνω κατάδυση, μου λέει αν πήγαινες για κατάδυση και δεν είχες συμπτώματα και δεν είχες πάρει χαμπάρι θα έμενες εκεί. Τριάντα χρονών παλικάρι θα με βγάζανε ότι έπαιρνε πράγματα και έπαθε καρδιακό. Η ζωή είναι μικρή, είναι απίστευτο. Εγώ νόμιζα ότι ήμουν full healthy, δεν είχα τίποτα, κανένα πόνο και είμαι τώρα ευπαθής ομάδα καρδιακός. Με έχει κουμπώσει ένα σωρό χάπια πρωί μεσημέρι βράδυ και πρέπει να προσέχω τώρα. Μου φαίνεται πρέπει να κάνω bucket list πράγματα, απίστευτο ε; 30 χρονών παλικάρι, βρ...παππούς».
Ο πρώην παίκτης του Survivor, ο οποίος διαγνώστηκε με περικαρδίτιδα, ανέφερε ότι όλα ξεκίνησαν από έναν προληπτικό έλεγχο. Αν και δεν είχε εμφανίσει ποτέ κάποιο σύμπτωμα ή ενόχληση, ενημερώθηκε ότι έχει πρόβλημα με την καρδιά του. Η γιατρός του μάλιστα του εξήγησε ότι αν είχε πραγματοποιήσει προγραμματισμένο ταξίδι για καταδύσεις, θα κινδύνευε να χάσει τη ζωή του.
Μέσα από το βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο TikTok, ο Τζέιμς Καφετζής, είπε αρχικά στους διαδικτυακούς του ακόλουθους: «Λοιπόν γύρισα τώρα από τον καρδιολόγο, χωρίς να έχω κάτι. Γιατί εντάξει είμαι 29 θα γίνω 30 αυτόν τον μήνα, βρ...παππούς, ας πάω να κάνω ένα check up. Πάω να κάνω αυτό το check up, κάθομαι, μου κάνει εκεί διάφορα και με ρωτάει “πρέπει να πονούσες πολύ για να ήρθες”. Λέω “όχι τι εννοείτε, για check up ήρθα”.
Στη συνέχεια, περιέγραψε τη στιγμή που ενημερώθηκε για το πρόβλημα της υγείας του: «Μου λέει “έχεις περικαρδίτιδα, και όχι μόνο έχεις περικαρδίτιδα, έχεις 1,5 ml υγρό γύρω από την καρδιά σου που εμείς ξεκινάμε θεραπεία σε κάποιον που έχει 0,3 ml, δηλαδή εσύ έχεις 5 φορές πάνω από το όριο για να ξεκινήσουμε θεραπεία και δεν έχεις καν συμπτώματα”. Δηλαδή αν συνέχιζε αυτό χωρίς συμπτώματα, αυτό τι γίνεται; Αυτό το υγρό ασβεστώνεται γύρω από την καρδιά και γίνεται πέτρα και φιλάκια ρουφηχτά».
Δείτε το βίντεο
@jamie.kaf
ΟΞΕΙΑ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ, κάντε check ups από το πουθενά θα χαιρετούσα 🥲 #mpesfy #mpesfygamw♬ original sound - James Kafetzis
Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Θα χαιρετούσα. Εγώ εν τω μεταξύ κόκκαλο. Της λέω εγώ σε ένα μήνα έχω κλείσει να πάω ταξίδι να κάνω κατάδυση, μου λέει αν πήγαινες για κατάδυση και δεν είχες συμπτώματα και δεν είχες πάρει χαμπάρι θα έμενες εκεί. Τριάντα χρονών παλικάρι θα με βγάζανε ότι έπαιρνε πράγματα και έπαθε καρδιακό. Η ζωή είναι μικρή, είναι απίστευτο. Εγώ νόμιζα ότι ήμουν full healthy, δεν είχα τίποτα, κανένα πόνο και είμαι τώρα ευπαθής ομάδα καρδιακός. Με έχει κουμπώσει ένα σωρό χάπια πρωί μεσημέρι βράδυ και πρέπει να προσέχω τώρα. Μου φαίνεται πρέπει να κάνω bucket list πράγματα, απίστευτο ε; 30 χρονών παλικάρι, βρ...παππούς».
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