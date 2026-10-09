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Ο μεσίτης της Αντζελίνα Τζολί διαψεύδει ότι η Μαντόνα αγόρασε την έπαυλή της στο Λος Άντζελες
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Αντζελίνα Τζολί Μαντόνα

Ο μεσίτης της Αντζελίνα Τζολί διαψεύδει ότι η Μαντόνα αγόρασε την έπαυλή της στο Λος Άντζελες

Η κατοικία της ηθοποιού πωλήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου έναντι 24,75 εκατομμυρίων δολαρίων

Ο μεσίτης της Αντζελίνα Τζολί διαψεύδει ότι η Μαντόνα αγόρασε την έπαυλή της στο Λος Άντζελες
Ιωάννα Μαρίνου
Τέλος στις φήμες που κυκλοφορούσαν αναφορικά με την έπαυλη της Αντζελίνα Τζολί στο Λος Άντζελες έδωσε ο μεσίτης της, διαψεύδοντας πως αγοράστηκε από τη Μαντόνα.

Ο Έρνι Κάρσγουελ, ο οποίος είχε αναλάβει από κοινού με άλλον μεσίτη την πώληση της κατοικίας της ηθοποιού, ξεκαθάρισε ότι τα σχετικά δημοσιεύματα δεν είναι αληθινά κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στην εκπομπή «Real Talk», την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου. Όπως ξεκαθάρισε, η τραγουδίστρια δεν είναι η νέα ιδιοκτήτρια του ακινήτου που πωλήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου έναντι 24,75 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο μεσίτης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αυτό δεν είναι αλήθεια... Είναι διασκεδαστικό να βλέπεις ορισμένα μέσα ενημέρωσης να προσπαθούν να βγάλουν άκρη. Ανυπομονούν τόσο πολύ να εξασφαλίσουν ένα όνομα και, όταν υπογράφουμε συμφωνία εμπιστευτικότητας για την προστασία της ιδιωτικότητας του αγοραστή, δεν λέμε ούτε λέξη και δεν δίνουμε κανένα στοιχείο. Έτσι, ελλείψει κάποιου στοιχείου, έβγαλαν από το μυαλό τους κάτι που δεν ισχύει».

Δείτε βίντεο



Το ακίνητο, σύμφωνα με το People, διαθέτει έξι υπνοδωμάτια και δέκα μπάνια, ενώ περιλαμβάνει ξενώνα-στούντιο περίπου 93 τετραγωνικών μέτρων, με ιδιωτική είσοδο, πισίνα μήκους περίπου 12 μέτρων, βοηθητικό κτίσμα δίπλα στην πισίνα, χώρο γυμναστικής και ξεχωριστό γκαράζ.

Η Τζολί αγόρασε την έπαυλη το 2017, έναν χρόνο μετά το διαζύγιό της από τον Μπραντ Πιτ, έναντι 24,5 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.
Ιωάννα Μαρίνου

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