Ο Τομ Μπρέιντι μοιράστηκε τις δυσκολίες της τελευταίας του χρονιάς στο NFL λόγω του χωρισμού από τη Ζιζέλ: Πέρασα προσωπικά και οικογενειακά ζητήματα
Ο θρύλος του αμερικανικού ποδοσφαίρου μοιράστηκε μερικές από τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο φινάλε της καριέρας του, ενώ προσπαθούσε να διαχειριστεί το διαζύγιό του
Ως μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο χαρακτήρισε ο Τομ Μπρέιντι τη ζωή του την τελευταία του σεζόν στο NFL εξαιτίας του διαζυγίου του από τη Ζιζέλ Μπούντχεν.
Ο Μπρέιντι μίλησε στο MLFootball για τη 23η και τελευταία του σεζόν, η οποία ολοκληρώθηκε το 2023. «Η τελευταία μου σεζόν ήταν δύσκολη», παραδέχτηκε ο ίδιος. «Πέρασα προσωπικά και οικογενειακά ζητήματα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στο διαζύγιό του από την Μπούντχεν τον Οκτώβριο του 2022. «Ήταν πρόκληση και με αποσυντόνισε αρκετά όσον αφορά την απόδοσή μου στο παιχνίδι» συμπλήρωσε.
Ο πρώην αθλητής αποσύρθηκε οριστικά από το NFL το 2023, αν και είχε ανακοινώσει την αρχική του αποχώρηση τον Φεβρουάριο του 2022. Επέστρεψε για την τελευταία σεζόν ώστε να αγωνιστεί για τους Tampa Bay Buccaneers για τρίτη χρονιά, έχοντας προηγουμένως παίξει 20 σεζόν με τους New England Patriots.
«Έχω παίξει 23 χρόνια ποδόσφαιρο, οπότε δεν πίστευα ότι μου έλειπε κάτι με τη συνταξιοδότηση», είπε και πρόσθεσε: «Ήθελα πάντα να φτάσω τα 45. Ήμουν 45 και ήθελα να περνάω χρόνο με τα παιδιά μου. Έχουν ήδη παρακολουθήσει αρκετά παιχνίδια του μπαμπά τους».
Ο Μπρέιντι και η Ζιζέλ έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά. Ο πρώην αθλητής έχει επίσης έναν γιο από την πρώην σύντροφό του, Μπριτζτ Μόιναχαν. Η Μπούντχεν και ο σύζυγός της Ζοακίμ Βαλέντε υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί τον Φεβρουάριο του 2025. Ο πρώην αθλητής και το μοντέλο παντρεύτηκαν στις 26 Φεβρουαρίου του 2009 και ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους τον Οκτώβριο του 2022.
Στην τελευταία του σεζόν, ο Μπρέιντι τόνισε ότι προσπάθησε να δώσει τον καλύτερό του εαυτό στην ομάδα: «Ένιωθα ότι όφειλα στους συμπαίκτες και στους προπονητές μου να δώσω τα πάντα. Εύχομαι να είχε πάει λίγο καλύτερα στο τέλος. Ήταν όμως μια ιδιαίτερη κατάσταση και μια ιδιαίτερη χρονιά για εμένα».
Tom Brady Says It Was a 'Challenge' Navigating His Divorce from Gisele Bündchen and His 'Tough' Final NFL Season https://t.co/KcOj5f4sVJ— People (@people) January 16, 2026
