Συνελήφθη 22χρονος kickboxer στο Μαρούσι για επίθεση σε δύο γυναίκες και κλοπή αυτοκινήτου

Οι καταγγελίες για τα δύο περιστατικά μέσα σε μία ώρα και η επιχείρηση των Αρχών για τον εντοπισμό του





Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι δύο επιθέσεις σημειώθηκαν με διαφορά περίπου μίας ώρας στην περιοχή του Αμαρουσίου, με τον 22χρονο να φέρεται ότι κινήθηκε με ιδιαίτερη βία εναντίον των δύο γυναικών.







Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο 22χρονος την ακολούθησε και της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, περνώντας τα χέρια του γύρω από τον λαιμό της. Στη συνέχεια, όπως περιέγραψε, την έριξε στο έδαφος και χτύπησε επανειλημμένα το κεφάλι της στο μαρμάρινο δάπεδο, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της.



Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και χειρουργική επέμβαση. Μιλώντας στο Mega, ανέφερε: «Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα από εκείνη την ημέρα. Μου επιτέθηκε ένας άγνωστος άνδρας και με χτύπησε στο έδαφος. Περνάω δύσκολες ώρες, έχω κάνει ένα χειρουργείο. Ψυχολογικά και σωματικά είμαι σε άσχημη κατάσταση. Θα μου πάρει χρόνο να ηρεμήσω».











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Σύμφωνα με την καταγγελία, ο δράστης άνοιξε την πόρτα του οδηγού, την τράβηξε έξω από το όχημα και τη χτύπησε. Στη συνέχεια πήρε το αυτοκίνητο και απομακρύνθηκε από το σημείο.



Η 55χρονη περιέγραψε τη στιγμή της επίθεσης: «Άνοιξε την πόρτα του οδηγού, με έπιασε από τον κορμό και με τράβηξε έξω. Παλέψαμε για κάποια δευτερόλεπτα, αλλά κατάφερε να με βγάλει εκτός. Φοβήθηκα μην έχει κάποιο αιχμηρό αντικείμενο πάνω του».



Από την επίθεση τραυματίστηκε στον αριστερό αγκώνα και στα δύο γόνατα, ενώ ανέφερε ότι εξακολουθούσε να αισθάνεται πόνους.



Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο Μαρούσι , όπου ένας 22χρονος, αθλητής του kickboxing σύμφωνα με τις καταγγελίες, φέρεται να επιτέθηκε σε δύο γυναίκες μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ενώ από τη μία αφαίρεσε και το αυτοκίνητό της. Ο νεαρός συνελήφθη από τις Αρχές και οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη.Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι δύο επιθέσεις σημειώθηκαν με διαφορά περίπου μίας ώρας στην περιοχή του Αμαρουσίου, με τον 22χρονο να φέρεται ότι κινήθηκε με ιδιαίτερη βία εναντίον των δύο γυναικών.Η πρώτη επίθεση φέρεται να σημειώθηκε όταν μια νεαρή γυναίκα αποχωρούσε από την εταιρεία όπου εργάζεται και κατευθυνόταν προς το υπόγειο πάρκινγκ.Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο 22χρονος την ακολούθησε και της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, περνώντας τα χέρια του γύρω από τον λαιμό της. Στη συνέχεια, όπως περιέγραψε, την έριξε στο έδαφος και χτύπησε επανειλημμένα το κεφάλι της στο μαρμάρινο δάπεδο, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της.Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και χειρουργική επέμβαση. Μιλώντας στο Mega, ανέφερε: «Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα από εκείνη την ημέρα. Μου επιτέθηκε ένας άγνωστος άνδρας και με χτύπησε στο έδαφος. Περνάω δύσκολες ώρες, έχω κάνει ένα χειρουργείο. Ψυχολογικά και σωματικά είμαι σε άσχημη κατάσταση. Θα μου πάρει χρόνο να ηρεμήσω».Άτομα που βρίσκονταν στο σημείο προσπάθησαν να ακινητοποιήσουν τον δράστη, όμως εκείνος κατάφερε να διαφύγει.Λίγη ώρα αργότερα, ο 22χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε 55χρονη γυναίκα που κινούνταν με το αυτοκίνητό της σε σημείο στο Πολύδροσο Αμαρουσίου.Σύμφωνα με την καταγγελία, ο δράστης άνοιξε την πόρτα του οδηγού, την τράβηξε έξω από το όχημα και τη χτύπησε. Στη συνέχεια πήρε το αυτοκίνητο και απομακρύνθηκε από το σημείο.Η 55χρονη περιέγραψε τη στιγμή της επίθεσης: «Άνοιξε την πόρτα του οδηγού, με έπιασε από τον κορμό και με τράβηξε έξω. Παλέψαμε για κάποια δευτερόλεπτα, αλλά κατάφερε να με βγάλει εκτός. Φοβήθηκα μην έχει κάποιο αιχμηρό αντικείμενο πάνω του».Από την επίθεση τραυματίστηκε στον αριστερό αγκώνα και στα δύο γόνατα, ενώ ανέφερε ότι εξακολουθούσε να αισθάνεται πόνους.

Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 22χρονος Μετά την αφαίρεση του οχήματος, ο 22χρονος φέρεται να το εγκατέλειψε στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και στη συνέχεια επέστρεψε στην κατοικία του.



Την επόμενη ημέρα, ο πατέρας του ενημέρωσε τις Αρχές, υποδεικνύοντας στους αστυνομικούς ότι ο γιος του ήταν το άτομο που είχε εμπλακεί στις επιθέσεις. Αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του 22χρονου και προχώρησαν στη σύλληψή του.



Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.