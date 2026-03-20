Ο Νάιαλ Χόραν έγραψε τραγούδι για τον θάνατο του Λίαμ Πέιν
GALA
Νάιαλ Χόραν Λίαμ Πέιν One Direction

Μετά την κηδεία του κλείστηκα λίγο στον εαυτό μου για να πενθήσω, είπε ο τραγουδιστής

Γεωργία Κοτζιά
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τη μνήμη του Λίαμ Πέιν θέλησε να τιμήσει ο Νάιαλ Χόραν, γράφοντας ένα τραγούδι για εκείνον και τον θάνατό του, για το νέο του άλμπουμ.

Ο Ιρλανδός τραγουδιστής αποκάλυψε στο GQ Hype πως το κομμάτι με τίτλο «End of an Era» είναι μια συγκινητική μπαλάντα, εμπνευσμένη από τη θλίψη του για την απώλεια του Πέιν τον Οκτώβριο του 2024.

Όπως εξήγησε, μετά την κηδεία του φίλου του, ένιωσε την ανάγκη να αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας για να πενθήσει: «Κλείστηκα λίγο στον εαυτό μου. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο μαζί του μου έφερναν νοσταλγία, αλλά και φόβο και λύπη. Όλα όσα συνοδεύουν το πένθος».



Οι δυο τους είχαν μοιραστεί μοναδικές εμπειρίες ως μέλη του συγκροτήματος One Direction, μαζί με τους Χάρι Στάιλς, Λούι Τόμλινσον και Ζέιν Μάλικ. «Υπάρχουν αναμνήσεις που μόνο εμείς μπορούμε να καταλάβουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Το τραγούδι συνυπογράφει ο παραγωγός Τζούλιαν Μπουνέτα, ο οποίος αποκάλυψε ότι το κομμάτι γράφτηκε και διορθώθηκε αρκετές φορές μέχρι να αποτυπώσει σωστά το συναίσθημα. «Δεν είναι εύκολο να γράφεις για κάτι τόσο δύσκολο, αλλά είμαι περήφανος για εκείνον», ανέφερε.

Ο Λίαμ Πέιν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 31 ετών, μετά από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες στις 16 Οκτωβρίου 2024. Ο Νάιαλ Χόραν είχε συναντήσει τον φίλο του λίγες ημέρες πριν την τραγωδία, κατά τη διάρκεια περιοδείας του στην πόλη.

Κλείσιμο
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Northern Heights

Candy Bubbles

Billiards Classic

Sudoku

Free Kick Football

Bubble Tower

Find 500 Differences

Pocket Champions

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης