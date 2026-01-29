Λάμπρος Φισφής: Stand-up comedian είμαι, δεν αισθάνομαι ηθοποιός
Λάμπρος Φισφής: Stand-up comedian είμαι, δεν αισθάνομαι ηθοποιός
Ο 42χρονος τόνισε πως δεν έχει σπουδάσει υποκριτική
Stand-up comedian και όχι ηθοποιός δήλωσε πως αισθάνεται ο Λάμπρος Φισφής μιλώντας για τις παραστάσεις και τους τηλεοπτικούς του ρόλους.
Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου ο Λάμπρος Φισφής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno, και τόνισε πως δεν έχει σπουδάσει υποκριτική και πως μόνο στη σειρά «Έχω παιδιά» υποδύεται για πρώτη φορά κάποιον πέρα από τον εαυτό του.
Ο stand-up comedian είπε χαρακτηριστικά: «Stand-up comedian είμαι, δεν αισθάνομαι ηθοποιός. Δεν έχω σπουδάσει αυτό το πράγμα, είναι η πρώτη φορά που πρακτικά κάνω ρόλο. Είναι η πρώτη φορά που κάνω κάτι που δεν είναι ο εαυτός μου».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Λάμπρος Φισφής μίλησε για την προσωπική του ζωή, για τη σχέση του με τη σύζυγό του, αλλά και για τα δικά της επιτεύγματα στον χώρο της υποκριτικής: «Με τη σύζυγό μου είμαστε μαζί από τότε που ξεκίνησα, οπότε είναι δίπλα μου σε όλη την πορεία και κάπως διαμορφώνουμε και μαζί κάποια πράγματα. Δηλαδή η κωμωδία που κάνω, διαμορφώθηκε ενώ ήταν δίπλα και η γυναίκα μου. Η σύζυγός μου κάνει βρεφικές παραστάσεις στη μουσική βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής», δήλωσε.
