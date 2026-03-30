Χρήστος Λούλης: Αποδέχομαι ότι είμαι ωραίος, καλό είναι αλλά δεν είναι και το μυστικό της ζωής
Ο ηθοποιός εξήγησε πως δεν ντρέπεται να πει την ηλικία του δημόσια και δέχεται το γεγονός πως μεγαλώνει ωραία
Ότι είναι ωραίος άντρας αποδέχεται ο Χρήστος Λούλης, επισημαίνοντας πως είναι καλό να συμβαίνει αυτό, αλλά δεν αποτελεί και το μυστικό της ζωής.
Ο ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Buongiorno» τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, εξήγησε πως παλαιότερα τον ενδιέφερε κυρίως να ακούει θετικά σχόλια για το ταλέντο του στην υποκριτική. Παράλληλα, μίλησε και για τα χρόνια που εργάζεται στο θέατρο, για τη σχέση του με τη σύζυγό του, Έμιλυ Κολιανδρή, αλλά και για τη Ζέτα Μακρυπούλια.
Ο Χρήστος Λούλης δεν δίστασε να αποκαλύψει την ηλικία του: «Είμαι 50 ετών. Αποδέχομαι ότι είμαι ωραίος. Δεν το βλέπω διαφορετικά. Όταν ήμουν μικρός ήθελα πιο πολύ να μου λένε ότι είμαι καλός ηθοποιός, πάρα ότι είμαι ωραίος, αλλά όταν πέρασαν τα χρόνια πιο πολύ με ενδιέφερε να μου πουν ότι είμαι ωραίος. Για πλάκα το είχα πει και είχε γίνει θέμα. Καλό είναι, δεν είναι και το μυστικό της ζωής. Αλλά οκ, καλό είναι», είπε.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός εξήγησε πως έχει περάσει 27 χρόνια από τη ζωή του στο θέατρο και όσο περνάει ο καιρός θεωρεί πως γίνεται όλο και καλύτερος: «Είμαι 27 χρόνια στο θέατρο», επισήμανε και πρόσθεσε: «Εκτός από καλύτερος ηθοποιός, νιώθω ότι γίνομαι και καλύτερος άνθρωπος». Ο Χρήστος Λούλης τόνισε, ωστόσο, πως ένα κομμάτι του διατηρεί μία παιδικότητα: «Μεγάλο μου κομμάτι εδράζεται σε μια μικρή ηλικία που δεν έχει μεγαλώσει», σημείωσε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην Έμιλυ Κολιανδρή και δήλωσε πως οι υποχρεώσεις που έχουν δεν τους επιτρέπουν να "χαθούν": «Το δικό μας “για πάντα” με την Έμιλυ το δουλεύουμε άλλες φορές με ψυχραιμία, άλλες με απελπισία, άλλες με χοντράδα, άλλες με δεξιοτεχνία. Δεν ξέρω αν υπάρχει συνταγή γι’ αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά βαριέμαι να πω ότι είμαι άνθρωπος που έχω συνταγή για τα πράγματα. Υπάρχουν φορές που βουτάμε ο καθένας στον ρόλο του και χανόμαστε στο δικό του σύμπαν ο καθένας. Επειδή όμως έχουμε και δυο παιδιά, και πρακτικά δεν μπορείς να χαθείς και πάρα πολύ, πρέπει να είσαι και εκεί. Δεν συμβαίνει πολύ ή όταν συμβαίνει είναι για λίγο. Μπορεί να συμβαίνει για κανένα δίωρο και μετά να θυμάσαι ότι πρέπει να είσαι εκεί. Και στη δουλειά, στην πρόβα όταν είσαι, μπορεί να κάνεις ένα διάλειμμα και να κανονίσεις κάτι για το παιδί. Το κάνει η Έμιλυ πιο πολύ, το κάνω κι εγώ. Αυτό δεν σε αφήνει να ξεχαστείς. Το οποίο μπορεί να είναι και καλό γιατί σε γειώνει με έναν τρόπο».
Ο ηθοποιός απάντησε και για τη Ζέτα Μακρυπούλια για την οποία στο παρελθόν είχε πει πως δεν τη θεωρούσε συνάδελφό του, τονίζοντας πως είχε κάνει λάθος και έχει απολογηθεί γι' αυτό: «Αν έκανες ένα λάθος, το καταλαβαίνεις, το μετανιώνεις, το αναγνωρίζεις, ζητάς και τη συγγνώμη σου. Δεν ξέρω αν μπορώ να φέρω εγώ γνώμη για το πώς εξελίσσεται η Ζέτα. Αν δεν είσαι ανοιχτός και παιδικά αθώος, δε γίνεται να προχωρήσεις μια παράσταση. Με τη Ζέτα ήμασταν από την αρχή όλοι μαζί, δεν ήμασταν εμείς και η Ζέτα. Ήμασταν όλοι μαζί. Η Ζέτα είναι ένα φαινόμενο στη σκηνή. Καμιά φορά κάνει πράγματα που της τα είχε πει ο Νίκος Καραθάνος και σκέφτομαι πώς τα θυμάται. Φαίνεται ότι με το που ακούει κάτι, έχει έναν περίεργο μηχανισμό, που περνάει σε μια δισκέτα μέσα της και γράφεται, και πάνω σε αυτό χτίζει και η ίδια και βάζει την προσωπικότητά της. Είναι σούπερ επαγγελματίας».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα