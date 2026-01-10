Οι άγνωστες εγγονές της Μπριζίτ Μπαρντό που πήγαν στην κηδεία της ενώ δεν είχαν επαφές μαζί της
Οι άγνωστες εγγονές της Μπριζίτ Μπαρντό που πήγαν στην κηδεία της ενώ δεν είχαν επαφές μαζί της
Η οικογενειακή αποξένωση πίσω από το μύθο
Μπορεί να μεγάλωσαν χωρίς ουσιαστικές επαφές με τη διάσημη γιαγιά τους, όμως βρέθηκαν στο «τελευταίο αντίο»: οι δύο εγγονές της Μπριζίτ Μπαρντό, Άννα και Θέα, έδωσαν το «παρών» στην κηδεία της ηθοποιού, μαζί με τον πατέρα τους, Νικολά Σαριέ, τη μητέρα τους, Αν-Λιν Μπιέρκαν, και τα δισέγγονα της Μπαρντό.
Ο Νικολά και η Αν-Λιν είχαν παντρευτεί σε μια τελετή στην οποία η Μπαρντό δεν ήταν καλεσμένη, εξαιτίας της τεταμένης σχέσης μητέρας και γιου, ενώ το ζευγάρι απέκτησε στη συνέχεια την Άννα και τη Θέα, που επέλεξαν να παραμείνουν μακριά από τη δημοσιότητα, με αποτέλεσμα να είναι γνωστά λίγα πράγματα για τη ζωή τους.
Η Άννα, η μεγαλύτερη κόρη, γεννήθηκε το 1985 και εγκαταστάθηκε στη Νορβηγία, όπου ζουν και οι γονείς της, δημιούργησε τη δική της οικογένεια και εργάζεται ως δικηγόρος, ενώ σύμφωνα με αναφορές ξένων μέσων έχει συνδεθεί και με τον χώρο της μόδας και του στυλ. Η μικρότερη αδελφή της, Θέα, γεννημένη το 1990, ακολούθησε αντίστοιχη πορεία ζωής και, παρότι δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της τηλεόρασης και του βίντεο από το 2015, κινείται σταθερά πίσω από τις κάμερες, ως «υπεύθυνη παραγωγής βίντεο» σε γνωστή εταιρεία στο Όσλο.
Οι δύο αδελφές μεγάλωσαν χωρίς ουσιαστικές επαφές με τη γιαγιά τους και, σύμφωνα με όσα είχε πει ο ατζέντης της Μπαρντό σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης, το 2014 η ηθοποιός ενημερώθηκε τηλεφωνικά ότι έγινε προγιαγιά, όταν η Άννα γέννησε μια κόρη, βλέποντας μόνο φωτογραφίες του μωρού. «Πρόσφατα, ο Νικολά τηλεφώνησε στη μητέρα του και της είπε ότι έγινε προγιαγιά», είχε δηλώσει ο ατζέντης της, προσθέτοντας ότι δεν είχε γνωρίσει το μωρό από κοντά, αλλά το περιέγραψε ως «πολύ χαριτωμένο, πολύ όμορφο» αφού είδε φωτογραφίες.
Μια περίοδος αποκατάστασης στις σχέσεις μητέρας και γιου τοποθετείται στο 1992, όταν η Μπαρντό πραγματοποίησε τον τελευταίο της γάμο με τον επιχειρηματία Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ στη Νορβηγία, επισκέφτηκε τον Νικολά και την οικογένειά του και, όπως έχει αναφερθεί, τα τηλεφωνήματα μεταξύ τους έγιναν πιο συχνά, με συμφωνία να συναντιούνται μία φορά τον χρόνο.
Σε συνεντεύξεις της στο Le Point και στο BBC είχε αναφερθεί συνοπτικά στην οικογένειά της, λέγοντας: «Ναι, είμαι προγιαγιά τριών μικρών Νορβηγών παιδιών που δεν μιλούν γαλλικά και τα οποία σπάνια βλέπω».
Παρ’ όλα αυτά, στα τελευταία χρόνια της ζωής της δεν μιλούσε δημόσια ούτε για τον Νικολά ούτε για τις εγγονές και τα δισέγγονά της, καθώς είχε δεσμευτεί να σεβαστεί την επιθυμία του γιου της να μην αναφέρεται στην οικογένειά του. «Υποσχέθηκα στον Νικολά ότι δεν θα μιλήσω ποτέ γι’ αυτόν στις συνεντεύξεις μου», είχε πει χαρακτηριστικά η Μπριζίτ Μπαρντό στο Paris Match τον Ιούνιο του 2024.
