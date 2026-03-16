Αντιδράσεις για το αφιέρωμα «In Memoriam» στα Όσκαρ: Άφησαν εκτός τον Έρικ Ντέιν, τον Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και την Μπριζίτ Μπαρντό
Αντιδράσεις για το αφιέρωμα «In Memoriam» στα Όσκαρ: Άφησαν εκτός τον Έρικ Ντέιν, τον Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και την Μπριζίτ Μπαρντό
«Ντροπιαστικό», έγραψαν στο X μετά την απονομή
Αντιδράσεις προκάλεσε το καθιερωμένο αφιέρωμα «In Memoriam» των Academy Awards, η ενότητα της τελετής που τιμά τους ανθρώπους του κινηματογράφου που έφυγαν από τη ζωή τον τελευταίο χρόνο, καθώς πολλοί θεατές παρατήρησαν ότι σημαντικά ονόματα του χώρου του θεάματος, όπως ο Έρικ Ντέιν, ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και η Μπριζίτ Μπαρντο, δεν συμπεριλήφθηκαν στην τελετή.
Ο Έρικ Ντέιν έφυγε από τη ζωή στις 19 Φεβρουαρίου σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από μάχη με τη αμυατροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS). Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ πέθανε σε ηλικία 48 ετών παλεύοντας με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, ενώ η Μπριζίτ Μπαρντό πέθανε στις 28 Δεκεμβρίου 2025 σε ηλικία 91 ετών.
Στο X εξέφρασαν τη διαφωνία και την απορία τους για την παράλειψη, με σχόλια όπως «Γιατί δεν συμπεριλήφθηκαν οι Έρικ Ντέιν και Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ στο In Memoriam;» ή «Η απουσία της Μπριζίτ Μπαρντό είναι πραγματικά σοκαριστική». Ορισμένοι χαρακτήρισαν την παράλειψη «ντροπιαστική».
Εκτός από τους παραπάνω, από το αφιέρωμα έμειναν εκτός και άλλοι ηθοποιοί, όπως οι Ρόμπερτ Κάρανταιν και Τομ Νούναν.
Ο Έρικ Ντέιν έφυγε από τη ζωή στις 19 Φεβρουαρίου σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από μάχη με τη αμυατροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS). Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ πέθανε σε ηλικία 48 ετών παλεύοντας με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, ενώ η Μπριζίτ Μπαρντό πέθανε στις 28 Δεκεμβρίου 2025 σε ηλικία 91 ετών.
Στο X εξέφρασαν τη διαφωνία και την απορία τους για την παράλειψη, με σχόλια όπως «Γιατί δεν συμπεριλήφθηκαν οι Έρικ Ντέιν και Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ στο In Memoriam;» ή «Η απουσία της Μπριζίτ Μπαρντό είναι πραγματικά σοκαριστική». Ορισμένοι χαρακτήρισαν την παράλειψη «ντροπιαστική».
Εκτός από τους παραπάνω, από το αφιέρωμα έμειναν εκτός και άλλοι ηθοποιοί, όπως οι Ρόμπερτ Κάρανταιν και Τομ Νούναν.
