Αντιδράσεις για το αφιέρωμα «In Memoriam» στα Όσκαρ: Άφησαν εκτός τον Έρικ Ντέιν, τον Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και την Μπριζίτ Μπαρντό
GALA
«Ντροπιαστικό», έγραψαν στο X μετά την απονομή

Ιωάννα Μαρίνου
Αντιδράσεις προκάλεσε το καθιερωμένο αφιέρωμα «In Memoriam» των Academy Awards, η ενότητα της τελετής που τιμά τους ανθρώπους του κινηματογράφου που έφυγαν από τη ζωή τον τελευταίο χρόνο, καθώς πολλοί θεατές παρατήρησαν ότι σημαντικά ονόματα του χώρου του θεάματος, όπως ο Έρικ Ντέιν, ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και η Μπριζίτ Μπαρντο, δεν συμπεριλήφθηκαν στην τελετή.

Ο Έρικ Ντέιν έφυγε από τη ζωή στις 19 Φεβρουαρίου σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από μάχη με τη αμυατροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS). Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ πέθανε σε ηλικία 48 ετών παλεύοντας με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, ενώ η Μπριζίτ Μπαρντό πέθανε στις 28 Δεκεμβρίου 2025 σε ηλικία 91 ετών.

Oscars 2026: Rachel McAdams pays tribute to Diane Keaton, Catherine O'Hara

Oscars 2026: Billy Crystal pays tribute to Rob and Michele Reiner

Oscars 2026: Barbra Streisand pays tribute to Robert Redford


Κλείσιμο
Στο X εξέφρασαν τη διαφωνία και την απορία τους για την παράλειψη, με σχόλια όπως «Γιατί δεν συμπεριλήφθηκαν οι Έρικ Ντέιν και Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ στο In Memoriam;» ή «Η απουσία της Μπριζίτ Μπαρντό είναι πραγματικά σοκαριστική». Ορισμένοι χαρακτήρισαν την παράλειψη «ντροπιαστική».

Εκτός από τους παραπάνω, από το αφιέρωμα έμειναν εκτός και άλλοι ηθοποιοί, όπως οι Ρόμπερτ Κάρανταιν και Τομ Νούναν.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης